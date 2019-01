Szereg utrudnień pogodowych. Silny mróz, oblodzenia, zawieje i inne

Prognoza pogody na 16 dni: nad Polską starcie mrozu z odwilżą - 06-01-2019 Wynik tej próby sił będzie się często zmieniać. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki ostrzegają przed szeregiem niebezpieczeństw pogodowych. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wydano też prognozę zagrożeń.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim) i podlaskim (z wyłączeniem powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomży, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego), gdzie temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza do -4 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 10 km/h. Alerty będą obowiązywać do godz. 10 w poniedziałek;

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), gdzie temperatura wyniesie maksymalnie od -7 st. C do -5 st. C. Wiatr osiągnie prędkość od 10 do 15 km/h. Ostrzeżenie ma być ważne do godz. 9.30 w poniedziałek;

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim), gdzie prognozuje się temperaturę maksymalną od -9 st. C do -7 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 10 km/h do 15 km/h. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godz. 9.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń

PONIEDZIAŁEK

W województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim prognozuje się wystąpienie opadów marznących deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

W województwach śląskim i małopolskim mogą pojawić się ostrzeżenia przed silnym mrozem. Zagrożenie szczególnie da się we znaki mieszkańcom południowych regionów.

Alerty pojawią się między godz. 7.30 w poniedziałek a godz. 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

WTOREK

W województwach zachodniopomorskim i lubuskim powieje silniejszy, zachodni, północno-zachodni i północny wiatr. IMGW prognozuje, że jego średnia prędkość sięgnie od 20 do 50 kilometrów na godzinę. W porywach może rozpędzać się do 80 km/h.

Oblodzenia dadzą się we znaki w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i

chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -8 st. C do 0 st. C.

chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C do 1 st. C, przy gruncie od -8 st. C do 0 st. C.

W województwach opolskim, łódzkim i świętokrzyskim prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

W województwach śląskim i małopolskim, na południu synoptycy przewidują wystąpienie południowo-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, który w porywach osiągnie do 65 km/h. Wiatr może tam spowodować zawieje i zamiecie śnieżne. Na południu województw wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Na zachodzie województw pojawią się słabe opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Na południu województwa podkarpackiego możliwe jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu, który może spowodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godz. 7.30 we wtorek a godz. 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek

