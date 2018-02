"Zima znowu wróciła na właściwe tory". Wasze śnieżne relacje - 04-02-2018 Weekend przyniósł do Polski obfite opady śniegu. Zwłaszcza na południowym wschodzie spowodowały one wiele utrudnień. Reporterzy 24 w niedzielę pokazują, gdzie jest biało. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

Wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą godzin nocnych. Prognozowane jest wystąpienie oblodzenia, które może pojawiać się od godz. 19 w niedzielę do 7 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

o opadach mokrego śniegu występujących w ciągu dnia przy temperaturze powietrza powyżej 0 st C., wieczorem nastąpi spadek temperatury powietrza. Prognozowana jest ujemna temperatura, która będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -3 st. C.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE



IMGW w swojej prognozie informuje o możliwym spadku temperatury powietrza poniżej 0 st. C, co może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna będzie się wahać od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Według prognozy temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Zapowiadany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C., który będzie powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalnie osiągnie wartość od -6 st. C do -3 st. C. Przy gruncie będzie od -7 st. C do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza będzie utrzymywać się przez kolejne dwie doby.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C, co spowoduje zamarznięcie mokrych nawierzchni dróg oraz chodników. Temperatura spadnie, i wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, w rejonach podgórskich lokalnie -7 st. C. Temperatura przy gruncie wyniesie od -8 st. C do -5 st.C. Termometry będą wskazywać ujemne wartości przez kolejne dwie doby.

Ostrzeżenia IMGW

Prognozowane ostrzeżenia

Od 7.30 w poniedziałek przez całą dobę prognozowane jest wystąpienie ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących silnego mrozu w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".