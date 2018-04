Sztorm na Bałtyku, opady i silny wiatr w głębi kraju. Blisko 200 interwencji przez gwałtowną pogodę

Prognoza pogody na dziś: lany poniedziałek mokry i wietrzny - 02-04-2018 W świąteczny poniedziałek niemal w całej Polsce w pierwszej połowie dnia upłynie pod znakiem słabych opadów śniegu. Będzie się to jednak zmieniać i w drugiej połowie dnia są szanse na przejaśnienia. czytaj dalej

Jak tłumaczył rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak do godziny 10 w poniedziałek, ze względu na silny wiatr strażacy interweniowali ponad 140 razy, a w związku z intensywnym deszczem - 40. Strażacy najczęściej z powodu wiatru byli wzywani na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a deszczu na Pomorzu.

Powołując się na dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rzecznik PSP podał, że ponad 4 tysiące gospodarstw domowych pozbawionych jest nadal dostaw energii elektrycznej. Na Podlasiu bez prądu pozostaje ponad 1630 odbiorców, na Lubelszczyźnie ok. 800, ok. 630 w Łódzkiem, ok. 430 na Podkarpaciu, a ok. 330 na Warmii i Mazurach.

W związku z silnym wiatrem strażacy odnotowali najwięcej interwencji na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce - jak podał Frątczak, było ich 95. Ze względu na opady deszczu interweniowano 33 razy, w tym dziewięć razy w województwie pomorskim.

Silnie wiało

W nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniej wiało w województwie podkarpackim - porywy w Rzeszowie doszły do 79 kilometrów na godzinę. Silne podmuchy odnotowano również na Ziemi Łódzkiej i na Pomorzu. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek rano na Helu porywy osiągały prędkość do 75 km/h.

Komunikat meteorologiczny

Trudna jest również sytuacja hydrologiczna - w województwie podlaskim obowiązuje alert drugiego stopnia.

OPADY ŚNIEGU

Województwo lubelskie - subregion północny

Po nocnych opadach śniegu w Terespolu grubość pokrywy śnieżnej osiągnęła 6 centymetrów. Po godzinie 9 opady stopniowo zanikały, a temperatura powietrza wzrosła. Pokrywy śnieżnej nie powinno już przybywać. Komunikat obowiązuje do godziny 13.45 w poniedziałek

Komunikat meteorologiczny to "krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych - ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji."



Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo podlaskie - zlewnia Narwi

W wyniku spływu wód opadowych z zaistniałych i prognozowanych opadów atmosferycznych, w zlewni Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody do dolnej strefy wody wysokiej, lokalnie (głównie na dopływach Narwi ze zlewnią Supraśli oraz na dopływach Biebrzy) powodujące przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godziny 8 rano.



Co oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne?

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".



