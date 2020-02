Sztorm na Bałtyku. Pomarańczowe alarmy hydrologiczne

Jest Alert RCB. Zachowajcie szczególną ostrożność - 11-02-2020 W dużej części kraju nieprzerwanie wieje silny wiatr. To skutek niżu Sabina, który od niedzielnego wieczora nęka Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują. czytaj dalej

Sytuacja pogodowa w Polsce związana jest z niżem Sabina. Nadal na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB do osób przebywających w południowo-wschodnich regionach Polski.

>>>SPRAWDŹ AKTUALNE OSTRZEŻENIA IMGW

Na Bałtyku Południowym (wybrzeże woj. zachodniopomorskiego) i Połodniowo-Wschodnim (wybrzeże woj. pomorskiego) obowiązują ostrzeżenia przed silnym sztormem. W rejonie Bałtyku Południowego wieje wiatr - 8 do 9, miejscami do 10 w skali Beauforta. Natomiast na Bałtyku Południowo-Wschodnim - 8 do 9, w porywach do 10 w skali Beauforta.

Przez trudne warunki atmosferyczne odwołane i przesunięte są niektóre promy ze Świnoujścia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim (woj. pomorskie) prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej powyżej stanów ostrzegawczych.

W Gdańsku i we Władysławowie zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego wody.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.