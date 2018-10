Sztorm na Bałtyku. Rośnie zagrożenie cofką

Do Polski dotarła gwałtowna pogoda - prawie we wszystkich regionach kraju wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najtrudniejsza jest sytuacja nad Morzem Bałtyckim, a w środę może dojść do powstania cofki.

Zjawisko cofki występuje kiedy bardzo silny, północny wiatr wdmuchuje wodę wgłąb lądu. Skutki gwałtownej pogody odczuwamy w Polsce za sprawą niżu Zyglinda, którego centrum znajduje się nad południową Szwecją.

Nad Morzem Bałtyckim wieje porywisty wiatr z kierunku zachodniego, ale w kolejnych godzinach ma się on zmienić na północno-zachodni. Do południa w rejonie Bornholmu odnotowano prędkość dochodzącą do 102 kilometrów na godzinę, a w Łebie do 80 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia przed porywistym wiatrem niemalże dla wszystkich województw naszego kraju.

Jak relacjonował przed południem reporter TVN24 Adam Krajewski, porywom wiatru towarzyszą opady nawalnego deszczu, a fale na Bałtyku są coraz większe. Mogą osiągać wysokość 4-4,5 metra.

W nocy powieje najmocniej

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl, Wojciech Raczyński, najtrudniejsza sytuacja nad Morzem Bałtyckim może wystąpić w nocy. Niż Zyglinda przemieści się nad Rosję, wtedy prędkość wiatru może osiągać do 10 stopni w skali Beauforta (od 88 do 102 km/h). Po środę wiatr nieznacznie osłabnie, do 9 st. w skali Beauforta, ale nadal może być bardzo porywisty.

Wiatr może wiać z maksymalną prędkością dochodzącą do 120 km/h.

Zmiana kierunku wiatru na północny może sprawić, że największe fale mogą dotrzeć do Mierzei Wiślanej, a to stwarza ryzyko powstania cofki.

