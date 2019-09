Sztorm na Bałtyku, silny wiatr, możliwe burze. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Przed nami chłodne i wietrzne dni. Jesień daje już o sobie znać - 16-09-2019 Najbliższe dni będą chłodne. Prognozowane są silniejsze porywy wiatru i przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie w sobotę - termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Wietrzna aura nie ustępuje. Wiatr osiągający w porywach siłę 9 stopni w skali Beauforta wieje nad Bałtykiem od piątku. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej taka pogoda może utrzymać się w północnej części Polski co najmniej do środy.

W niedzielę na litewskiej części Bałtyku wywrócił się polski jacht: zginęła jedna osoba, a druga zaginęła. Sztorm utrudniał podjęcie z innego polskiego jachtu rannego żeglarza.

Jak powiedziała w poniedziałek Maria Poświata, synoptyk z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, 9 w skali Beauforta oznacza, że wiatr osiąga prędkość do około 85 kilometrów na godzinę, a na Bałtyku tworzą się fale mające około czterech metrów wysokości, a momentami nawet siedmiu metrów.

Poświata wyjaśniła, że kumulacja sztormowej pogody będzie miała miejsce we wtorek, kiedy to w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku sztorm osiągnie siłę do 10 w skali Beauforta. Oznacza to, że prędkość wiatru będzie wynosiła nawet 100 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiatr na Bałtyku zacznie słabnąć od czwartku.

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać we wtorek pomarańczowe alerty przed burzami i silnym porywami wiatru w województwie zachodniopomorskim.

Według synoptyków wystąpi tam silny, zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h. W pasie nadmorskim w porywach może rozpędzać się do 95 km/h. Spodziewać się należy również silnych burz z opadami od 10 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie około 20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 95 km/h.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą również ostrzegać przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym niebezpieczeństwem mogą pojawić się we wtorek w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 15 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Oprócz tego niebezpieczeństwo stanowić będą silne porywy wiatru. Synoptycy IMGW prognozują, że we wtorek w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim powieje silny, zachodni wiatr o prędkości od 20 do 45 km/h. W porywach może rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. W woj. pomorskim wiatr może osiągać do 90 km/h.

W woj. lubuskim, wielkopolskim i łódzkim we wtorek późnym popołudniem i wieczorem porywy wiatru będą rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę. Z kolei w woj. świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim najsilniejszy wiatr pojawi się w godzinach nocnych.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać żółte alerty przed silnymi porywami wiatru w woj. pomorskim. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Śledź aktualną sytuację pogodową:

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Definicja IMGW mówi, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Według definicji IMGW, prognoza ostrzeżeń (zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.