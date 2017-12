Prognoza pogody na dziś: ciepły pierwszy dzień świąt. Miejscami nawet 10 stopni - 25-12-2017 W pierwszy dzień świąt nie rozstawajmy się z parasolami. W całym kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura dojdzie nawet do 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W związku z sytuacją pogodową nad Polską - opadami deszczu oraz dość silnym i silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.

Na Bałtyku szaleje sztorm - siła wiatru może dochodzić do 9 stopnia w skali Beauforta (76-87 kilometrów na godzinę).

Trudna jest również sytuacja hydrologiczna. Na północy i południu Polski rzeki mogą przekraczać stany ostrzegawcze. Obowiązują alerty drugiego stopnia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne?

Strefa brzegowa - część wschodnia

Wydano alert drugiego stopnia. Zachodni do południowo-zachodniego wiatr powieje z siłą 6 do 7, a porywach 8 stopni w skali Beauforta. W godzinach południowych zacznie wzrastać na 7 do 8, w porywach 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 6 rano do 21.

Strefa brzegowa - część zachodnia

Wydano alert pierwszego stopnia. Południowo-zachodni wiatr powieje z siłą 5 do 6, w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 6 do 16.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Alert meteorologiczny drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo pomorskie

Rzeki Przymorza

W związku z przewidywanymi opadami deszczu prognozowane są wzrosty stanów wody na rzekach Przymorza do strefy stanów wysokich. Lokalnie na rzece Słupi i Łebie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 15 do wtorku do 9 rano.

Stan wody w rzekach w poniedziałek o godzinie 7

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego



W związku z przewidywanymi opadami deszczu prognozowane są wzrosty stanów wody na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego do strefy stanów wysokich. Na rzece Wąska i Bauda przekroczone zostaną stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 15 do wtorku do 9 rano.



Żuławy i Zalew Wiślany

W związku z sytuacją hydrometeorologiczną i wysokim napełnieniem Bałtyku (538 cm), przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej nich.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 11 do wtorku do 9 rano.



Wybrzeże wschodnie

Uszkodzone dachy, powalone drzewa, brak prądu - 24-12-2017 Z powodu silnego wiatru nadal 1,5 tysiąca odbiorców na Pomorzu nie ma prądu. Od soboty strażacy usuwali powalone drzewa i konary, które zatarasowały drogę. Jeszcze w niedzielę wieczorem IMGW utrzymywał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku województw. czytaj dalej

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 13.30 do wtorku do 9 rano.

Województwo warmińsko-mazurskie

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego



Z powodu przewidywanych opadów deszczu prognozowane są wzrosty stanów wody na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego do strefy stanów wysokich, a na rzece Wąska i Bauda zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 15 do wtorku do 9 rano.

Żuławy i Zalew Wiślany

W związku z sytuacją hydrometeorologiczną i wysokim napełnieniem Bałtyku (538 cm), przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 11 do wtorku do 9 rano.



Zlewnie Łyny i Węgorapy

Ze względu na spływ wód opadowych po zaistniałych oraz prognozowanych opadach atmosferycznych, w zlewniach Łyny i Węgorapy prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Gubrze w Prośnie istnieje możliwość osiągnięcia lub przekroczenia stanu alarmowego.

Śnieg po świętach, silny wiatr i deszcz. Prognoza na najbliższe dni - 24-12-2017 W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy od 2 do 10 stopni Celsjusza. Choć - jak na zimę - będzie ciepło, powieje też dość silny wiatr. Nie zabraknie deszczu, śniegu możemy spodziewać się dopiero w piątek. czytaj dalej

Województwo podlaskie - zlewnia Narwi

W związku ze spływem wód opadowych po zaistniałych oraz prognozowanych opadach atmosferycznych w zlewni Narwi przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej, powodujące kolejne przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Jegrzni w Rajgrodzie przewidywane są wahania przy przekroczonym stanie alarmowym.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 12 do wtorku do południa.

Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Z powodu z utrzymującej się dodatniej temperatury powietrza, powodującej topnienie pokrywy śnieżnej, w górnych częściach zlewni Skawy, Raby, Dunajca oraz w zlewni Ropy, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 18 do wtorku do 18.

Co obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne?

Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."