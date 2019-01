Sztorm, zawieje, gołoledź i intensywne opady śniegu. Coraz więcej ostrzeżeń

Silne porywy wiatru spotęgują uczucie chłodu - 01-01-2019 Polska jest po wpływem niżu Zeetje znad Finlandii i związanego z nim frontu atmosferycznego. czytaj dalej

Drugi stopień zagrożenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru. W wielu regionach wydano ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Ponadto obowiązują alerty dotyczące oblodzenia i intensywnych opadów śniegu. W kolejnych godzinach ostrzeżeń może przybyć.

Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali wydano w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim oraz powiecie słupskim w województwie pomorskim. Prognozuje się tam wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 do 50 kilometrów na godzinę, które w porywach mogą osiągać do 95 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu, a ostrzeżenia będą ważne do godziny 21 we wtorek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi porywami w woj. pomorskim będą wydłużone i rozszerzone. W powiatach Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk oraz nowodworskim pojawi się silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, które w porywach miejscami będą przybierać na sile i osiągać od 80 do 95 km/h. Alerty mają obowiązywać od godz. 2 w środę do godz. 12 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Silny wiatr daje się we znaki w kilku innych regionach. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

- zachodniopomorskim (oprócz powiatu sławieńskiego), gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75-90 km/h; niebezpiecznie będzie do godziny 20 we wtorek;

- pomorskim (oprócz powiatu słupskiego), gdzie średnia prędkość wiatru wyniesie od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75-80 km/h; ostrzeżenia pierwszego stopnia mają obowiązywać do godziny 21 we wtorek;

- lubuskim, gdzie średnia prędkość wiatru osiągnie od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, a alarm będzie obowiązywał do godziny 20 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 km/h do 40 km/h, a okresami w porywach osiągnie 75-80 km/h; ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 18 we wtorek, jednak w większości powiatów zostaną wydłużone od godz. 8 w środę do godz. 5 w czwartek;

- wielkopolskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego i północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 20 we wtorek;

- łódzkim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiatr nadciągnie z zachodu i północnego zachodu. Alarm będzie obowiązywał od godz. 10 do 20 we wtorek;

- dolnośląskim, w powiatach zgorzeleckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, lubińskim, wołowskim, średzkim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, lubańskim, lwówieckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i dzierżoniowskim zachodni wiatr będzie wiać ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h; alerty mają obowiązywać od godz. 19.30 we wtorek do 8.30 w środę.

Intensywne opady śniegu

Będzie też ślisko

W województwie dolnośląskim w powiatach górskich prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o nawet 20 centymetrów.

W południowej części województwa lubelskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna sięgnie około -1 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu około -2 st. C. W ciągu dnia będzie utrzymywać się temperatura około 0 st. C. Alerty przed oblodzeniem dotyczą powiatów opolskiego, lubelskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, chełmskiego, Chełm, hrubieszowskiego, zamojskiego, Zamość, tomaszowskiego, biłgorajskiego, janowskiego i kraśnickiego. Mają obowiązywać od godz. 2 do godz. 9 w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne

Prognoza w kolejnych dniach

Środa okaże się pochmurna z przejaśnieniami na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Okresami popada śnieg. Opady będą szczególnie intensywne na Podkarpaciu - dosypie około 10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północny i północno-zachodni wiatr powieje silnie, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie spowoduje zawieje śnieżne. Na Bałtyku wystąpi sztorm, którego siła osiągnie 10 stopni w skali Beauforta.

W czwartek w całym kraju pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na wschodzie Polski do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje silnie z kierunku północnego, w porywach wiatr rozpędzi się do 50-70 km/h. Lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.

Piątek zapowiada się na pochmurny i śnieżny. Jedynie na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr okaże się dość silny, a jego porywy będą mieć prędkość do 45-60 km/h. Spowodują zawieje śnieżne.

Również w sobotę możemy spodziewać się zachmurzonego nieba. Na wschodzie kraju popada śnieg. W pozostałych regionach pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr uspokoi się - powieje umiarkowanie z północnego zachodu.

Niedziela na ogół okaże się pochmurna. Okresami spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od-5 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Umiarkowanie powieje z północy.

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."