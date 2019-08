Szybko zapomnimy o ochłodzeniu. Lada moment wrócą upały

Ponad 300 interwencji po nocnych ulewach - 21-08-2019 Intensywne opady deszczu i silny wiatr, które pojawiły się we wtorek i w nocy z wtorku na środę, spowodowały wiele utrudnień. Rzecznik straży pożarnej Paweł Frątczak powiedział, że straż interweniowała ponad 300 razy. Na Kontakt 24 przesłaliście swoje relacje. czytaj dalej

Słonecznie i ciepło

Zapowiada się pogodny czwartek. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni wiatr.

W piątek w całym kraju będziemy cieszyć się słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Przed nami słoneczna sobota, temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Upalnie, do 32 stopni

Niedziela na południu Polski upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Mogą tam też pojawić się burze - lokalnie z gradem. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek na południu i zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze - lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południowego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek