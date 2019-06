Szykujcie się na upały, które mogą być groźne dla zdrowia i życia

Po niedzieli będziemy mieli w Polsce żar tropików - 08-06-2019 Niedziela będzie ostatnim dniem w najbliższym czasie, podczas którego będzie gorąco, ale nie upalnie. Tropikalnie wręcz zapowiada się środa, kiedy to w całym kraju słupki rtęci pokażą co najmniej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W związku z groźną pogodą w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty przed upałami dla wielu województw.

W województwach podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego), małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego), śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała), lubuskim, wielkopolskim (z wyłączeniem powiatów: złotowskiego, pilskiego), mazowieckim (w powiatach: Płock, płockim, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, otwockim, grójeckim, piaseczyńskim, przysuskim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, Radom, radomskim, lipskim, zwoleńskim i szydłowieckim), łódzkim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 18 do 20 st. C.

Ostrzeżenia w tych województwach będą obowiązywać od godziny 12. w poniedziałek do godziny 20. w środę.

Synoptycy IMGW przed upałem ostrzegają także mieszkańców województwa opolskiego i dolnośląskiego (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego), gdzie alerty będą obowiązywać od godziny 12. w poniedziałek do godz. 20. w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.