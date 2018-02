"Tam powinien panować silny mróz". Na biegunie zero, Europa marznie

Mróz jeszcze nie odpuszcza. Dopiero weekend niesie zmiany - 26-02-2018 Pogoda w najbliższych dniach będzie iście zimowa. Mróz jeszcze nie odpuści - w niektórych miejscach można się nadal spodziewać skrajnie niskich temperatur - ale z dnia na dzień będzie nieco słabszy. Lokalnie pojawią się niewielkie opady śniegu. W niektóre dni może silniej powiać. czytaj dalej

Obecne silne mrozy, których doświadczamy także w Polsce, to efekt ruchu mas powietrza na kuli ziemskiej. Przez nie do Azji i Europy wciska się arktyczne powietrze w tym samym czasie, gdy nad Arktykę niesione jest ciepłe powietrze znad Atlantyku.

- W tej chwili temperatura u wrót Arktyki, na Spitsbergenie, wzrasta do prawie 4 stopni - tłumaczyła w poniedziałek w "Faktach w Południe" w TVN24 Arleta Unton-Pyziołek. - W regionie bieguna północnego temperatura potrafi wzrastać do nawet zera stopni. Tam powinien w tej chwili panować silny mróz - podkreśliła.

Obecne temperatury w Arktyce - podają obserwatorzy pogody - są o 20 stopni Celsjusza wyższe niż zazwyczaj o tej porze.

Jaki jest tego powód?

Tłumaczyła to już kilka dni temu nasza synoptyk. "Wszystko za sprawą pewnego fenomenu nad biegunem północnym. Otóż w stratosferze, czyli warstwie atmosfery zalegającej nad troposferą, w której żyjemy, doszło do wielkiego zaburzenia. Na wysokość około 7-10 kilometrów nad Arktyką wdarło się wielkie ciepło i zaburzyło funkcjonowanie tak zwanego wiru polarnego. Zdarza się to co parę lat i na ogół właśnie w lutym" - pisała Arleta Unton-Pyziołek. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT.

Tegoroczne anomalie są oceniane jako rekordowe.





The most intense surge of moisture/warmth (relative to average) for this event will be pushing over the North Pole tomorrow. Temperatures projected near 0°C. Meanwhile, brutal cold remains over Europe.



Graphics available from https://t.co/PsOBvTVbA2 pic.twitter.com/LK6rvpaow6 — Zack Labe (@ZLabe) 25 lutego 2018

Mroźne poranki

Napływające nad Europę, także do Polski, arktyczne powietrze, powoduje liczne utrudnienia pogodowe.

W nocy z poniedziałku na wtorek termometry wskażą minimalnie -22 st na północnym-wschodzie do -12 st. na Pomorzu. Będzie to najniższa wartość, jaką zanotujemy. Z dnia na dzień siarczysty mróz zacznie nieco odpuszczać. Na południowym-wschodzie kraju pojawią się niewielkie opady śniegu do 1-2 cm. Niewykluczone, że śnieg poprószy również na Wybrzeżu i Pomorzu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, na południu kraju i Pomorzu porywy osiągną do 50-60 km/h.

W środę termometry o poranku wskażą od -18 st. na północnym-wschodzie do -14 st. na Dolnym Śląsku. W większości regionach prognozowane są opady śniegu do 1-5 cm.

Czwartek również przywita nas mroźnym porankiem. Temperatura wyniesie od -18 st. na wschodzie, do -12 st. na zachodzie. Okresowe opady śniegu od 1 do 2 cm prognozowane są na Podlasiu.



Rano w piątek siarczysty mróz pojawi się na Podkarpaciu (-20 st. C) i na Pomorzu (-12 st. C). Utrudnienia w postaci opadów śniegu rzędu 1-3 cm przewidywane są na północnym-wschodzie.



W pierwszy dzień weekendu mroźnie będzie na Podkarpaciu - 16 st. C i na zachodzie Polski do -10 st. C. Niedzielny mroźny poranek będzie na północnym-wschodzie od -13 st. C do -7 st. C na zachodzie kraju.

Synoptycy prognozują słabe opady śniegu do 2 cm na Pomorzu i zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się śnieg z deszczem, który sprawi, że na drogach i chodnikach będzie ślisko.

