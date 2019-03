Tchnienie zimy na horyzoncie

Prawie cały kraj z alarmami pogodowymi. Wiele z nich jest drugiego stopnia - 09-03-2019 Aura w większości kraju jest i będzie bardzo niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnymi porywami wiatru w 15 województwach. Z upływem dnia porywy mogą przybierać na sile. czytaj dalej

Deszczowa aura

Zapowiada się pochmurna niedziela z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Spadnie również mokry śnieg, który stworzy maksymalnie czterocentymetrową pokrywę. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni, który może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na południu może powiać do 90 km/h. W górach będzie wiało jeszcze silniej - ponad 100 km/h.

W poniedziałek w wielu regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy i opady śniegu, które nie przekroczą trzech centymetrów. Na zachodzie możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, powieje z prędkością 50-60 km/h.

We wtorek będzie zimno, ale zaświeci też słońce. Na południu i północnym wschodzie kraju sypnie do dwóch centymetrów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, który może rozpędzić się do 50 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Porywy wiatru w ciągu pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 10 stopni

W środę synoptycy prognozują opady deszczu dochodzące do maksymalnie 5 l/mkw. w niemal całym kraju. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr - z prędkością do 50 km/h.

Również w czwartek pogoda nie będzie nas rozpieszczać - na zachodzie spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr z południa.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Potencjalne opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku