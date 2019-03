Tej nocy groźny będzie lód

Prognoza pogody na jutro: noc z lokalnymi opadami deszczu ze śniegiem - 05-03-2019 Nadchodząca noc przyniesie lokalne opady deszczu ze śniegiem, miejscami chwyci też mróz. W środę opady spodziewane są tylko w części kraju. Powieje. czytaj dalej

Od poniedziałku do godzin wieczornych we wtorek w wielu regionach kraju występowały silne porywy wiatru, które pozbawiły prądu kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

W nocy z wtorku na środę oraz w środę do godzin przedpołudniowych w kilku regionach kraju temperatura będzie oscylować w granicach zera. Spodziewane są opady deszczu, które mogą zamarzać, powodując gołoledź i oblodzenia.

Gdzie obowiązują alerty?

ALERTY PIERWSZEGO STOPNIA PRZED OBLODZENIAMI

Zagrożeniem w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim będą oblodzenia. IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 1 do godziny 9 w środę, a w woj. pomorskim od godziny 22 we wtorek do godziny 7 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Na północy niebezpieczna jest również sytuacja hydrologiczna. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim, w rejonie Wybrzeża i polskich wód morskich wewnętrznych, w związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (524 cm) nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Alert obowiązuje we wtorek do północy.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Co oznacza ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej

Alert pierwszego stopnia według definicji IMGW oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody."