"Temperatura będzie spadać i to solidnie". Ochłodzi się nawet o 15 stopni

Majówka w lesie? Sprawdź, co zrobić, żeby była bezpieczna - 26-04-2019 Dwa polskie nadleśnictwa wprowadziły całkowity zakaz wstępu do lasów. Majówkowicze z okolic Łodzi i Sczecinka będą musieli zrezygnować z leśnych wycieczek. Pozostali powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ustanowionych przez leśników. czytaj dalej

28 stopni Celsjusza to najwyższa temperatura, jaką odnotowano w piątek w Polsce. Tak gorąco - najgoręcej jak dotąd w tym roku - było w centrum kraju, w Warszawie. 27 st. C pokazały termometry na Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. 24-25 st. C odnotowano na polskim biegunie zimna, czyli w Suwałkach.

Jak mówił Wasilewski na antenie TVN24, prognoza pogody na najbliższe dni jest mało optymistyczna. Prezenter zapowiedział dużo zmian w pogodzie, a zwłaszcza ochłodzenie.

- To jest pierwszy, gorący dzień w kwietniu i od razu dodam - ostatni. Jutro już goręcej nie będzie. Temperatura będzie spadać i to solidnie - zaznaczył Wasilewski.

Front znad Niemiec niesie zmianę w pogodzie

Setki pożarów lasów i traw. Zagrożenie nadal na najwyższym poziomie - 26-04-2019 Niemal 200 pożarów lasów i 500 pożarów traw wybuchło w czwartek w Polsce. W jednym z takich zdarzeń zginął 52-latek - to szósta ofiara śmiertelna pożarów traw od początku tego roku - przekazał rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. Sytuacja w polskich lasach jest nadal bardzo trudna. czytaj dalej

- Nad Niemcami są w tej chwili bardzo aktywne gwałtowne burze z gradem, porywistym wiatrem i ulewnym deszczem. Polska jest jeszcze wolna od opadów, natomiast ten front, który jest nad Niemcami, powoli, ale systematycznie będzie przesuwać się w stronę wschodnią, czyli w kierunku Polski. Wieczorem albo w nocy będzie na granicy polsko-niemieckiej. Całe szczęście, jak dojdzie do nas, to trochę osłabnie i straci na aktywności, ale da inny skutek: ochłodzenie - mówił prezenter.

Jak opisywał Wasilewski, dzisiaj Polska znajduje się w czymś, co meteorolodzy nazywają ciepłym wycinkiem niżu.

- Jesteśmy między ciepłym frontem, który już sobie poszedł, a chłodnym, który jeszcze nie przyszedł. Powstała taka autostrada gorącego powietrza, dzięki której na termometrach mamy 28 stopni. Natomiast w miarę zbliżania się tego frontu do zachodniej Polski przyjdą przelotne opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to za frontem jest 14 stopni. To jest aż 14-15 stopni mniej niż u nas. Tak chłodno jest teraz w krajach Beneluksu.

Chłodniej o 15 stopni

Jak podkreślił Wasilewski, chłodne powietrze dotrze do Polski w niedzielę. Wtedy możemy spodziewać się 14 st. C w Warszawie i 13 st. C w Rzeszowie.

- Dodatkowo na Podkarpaciu będą opady deszczu, więc ta różnica będzie ogromna, w niektórych miejscach ochłodzenie sięgnie nawet 15 stopni - tłumaczył Wasilewski.