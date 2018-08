Temperatura rośnie. Nawet 37 stopni i gwałtowne burze z gradem

"Czekają nas piekielnie gorące dni. Będzie prawdopodobnie tak, jak jeszcze tego lata nie było" - 07-08-2018 Powrót upałów staje się faktem. Na zachodzie kraju temperatura może sięgać 37 stopni Celsjusza w cieniu. - Przed nami bardzo gorący czas - potwierdził we "Wstajesz i wiesz" TVN24 prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Zaznaczył, że według prognoz "czwartek w tej chwili wygląda najgoręcej". czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska będzie pod wpływem wyżu znad Białorusi. Napłynie gorące i suche powietrze zwrotnikowe z południowego zachodu.

Środa w całym kraju okaże się słoneczna. Temperatura wyniesie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 36 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu.

Nawet 37 stopni

W czwartek na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Na pozostałym obszarze kraju czeka nas dużo słońca. To będzie bardzo upalny dzień. Termometry pokażą od 30 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 37 st. na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Burzowo i upalnie

Na wschodzie w piątek powinno być pogodnie. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Temperatura wyniesie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych powieje silniej, z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nie tak upalnie i bez burz

Początek weekendu w większości kraju zapowiada się pogodnie, tylko na wschodzie niewykluczone są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Na ogół słoneczna niedziela

Niedziela na ogół zapowiada się słonecznie. Tylko na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz, spodziewane są też burze. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h.