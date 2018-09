"Ten front wygląda groźnie". Dochodzą wichury

To już ostatnie tak gorące dni. "Wleje się ziąb z północy Atlantyku" - 20-09-2018

W sobotę czeka nas załamanie pogody. Do Polski napłynie bardzo zimne powietrze znad północnego Atlantyku. - To będzie ochłodzenie o 15-16 stopni - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej