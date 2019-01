Teraz "mamy przeciąg". Co odpowiada za gwałtowną pogodę w Polsce?

Śnieżna zima w Polsce. W górach trzeci stopień zagrożenia lawinowego - 02-01-2019 Do wielu regionów dotarła śnieżna zima. Najmocniej sypie w górach, a opady w najbliższych godzinach nie ustaną. Ze względu na pogodę zamknięto dla pojazdów ciężarowych przejście graniczne w Jakuszycach. czytaj dalej

W środę najsilniej wiało na Kasprowym Wierchu, tam porywy osiągnęły prędkość nawet 101 kilometrów na godzinę. W Ustce było to 94 km/h, na Helu, w Elblągu i Świnoujściu 86 km/h, w Kołobrzegu 83 km/h, a w Łebie 76 km/h.

Wiatr nie stanowi zagrożenia jedynie sam w sobie, ale może przyczyniać się do powstawania gwałtownych zjawisk. - Ten wiatr ma bardzo niebezpieczny kierunek dla naszego wybrzeża, bo wieje z północy - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski. Północny wiatr wpycha wody z rzek, które normalnie wpadają do Bałtyku, w głąb lądu. Powstaje cofka, która może przyczyniać się do podtopień i powodzi.

Skąd ten wiatr?

Najważniejszy dla obecnej pogody w Polsce jest niż z centrum nad Estonią. Nie bez znaczenia pozostaje wyż, który uformował się nad Wielką Brytanią. - Między Estonią, dalej Polską, Niemcami a Wielka Brytanią jest ogromna różnica ciśnienia, kilkadziesiąt hektopaskali i to powoduje silny wiatr. Mamy przeciąg - tłumaczył Wasilewski.

Z estońskim niżem związany jest front atmosferyczny, który w nocy z wtorku na środę przeszedł nad Polską z północy na południe. - Ten front otworzył drogę do napływu arktycznego powietrza z północy, bo za tym frontem podąża sobie zimno - mówił prezenter. Ochłodzenie dopiero się rozpoczyna, z każdą kolejną godziną zimnego powietrza będzie coraz więcej.

Pogodą w Polsce rządzą dwa ośrodki baryczne

Nie ostra, nie ciężka, ale jednak zima

Zimno napłynęło znad północnej Skandynawii, gdzie w środę o poranku temperatura spadła do -18 stopni Celsjusza. - To mroźne powietrze będzie się teraz wdzierać do Europy Środkowej. Ciepło zostało wyparte na południe i nad Bałkany - przekazał Wasilewski. Dodał, że masy powietrza napływają również znad Morza Norweskiego. - To jest powietrze wilgotne, bo płynie też znad Morza Norweskiego, a to znaczy, że będą opady śniegu i śniegu z deszczem - zaznaczył.

Na razie jednak nie spodziewajmy się bardzo mroźnej aury. - To ochłodzenie nie będzie takie kolosalne, bo to nie będzie siarczysty mróz - przyznał Wasilewski. W czwartek temperatura w większości kraju spadnie poniżej zera, a na zachodzie okaże się "lekko dodatnia i ciut powyżej zera".

Chłód rozgości się u nas na dłużej. - To będzie po prostu pogoda zimowa. To nie będzie jakaś ostra i ciężka zima, ale to będzie zima - podsumował prezenter.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: