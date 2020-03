Termometry pokażą aż 16 stopni. Będzie padać

Oblodzenia, lawiny, wiatr. Niebezpiecznie w górach - 07-03-2020 Ratownicy ostrzegają, że w górach panują niekorzystne warunki do wędrówek. Jak tłumaczą, miejscami występują oblodzenia, wieje też silny wiatr, jest ryzyko schodzenia lawin. "Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego" - podają w komunikatach. czytaj dalej

Spadnie deszcz

Niedziela na wschodzie kraju upłynie z zanikającymi opadami deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku południowo-zachodnim.

Tydzień rozpocznie się z przelotnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju. W pozostałych regionach w poniedziałek będzie pogodnie. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Na wtorek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nawet 16 stopni

Środa na południu kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał umiarkowany i zachodni wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

W czwartek pogodnie będzie na Podkarpaciu. Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach wiejący z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)