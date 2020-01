Termometry pokażą nawet 10 stopni. Będą jednak deszczowe miejsca

Opady marznące. IMGW ostrzega przed gołoledzią - 08-01-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Obowiązuje również prognoza zagrożeń na czwartek. czytaj dalej

Zapowiada się na ogół pochmurny czwartek. Padać nie powinno jedynie na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. W pozostałych regionach spadnie 2-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem opadów deszczu tylko we wschodniej części kraju. Poza tym synoptycy prognozują pogodną aurę. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

W sobotę deszcz pojawi się na wschodzie Polski. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie wiał na ogół słabo i umiarkowanie.

Przelotnie popada

Niedziela na Pomorzu upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach synoptycy prognozują pogodną aurę. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W poniedziałek przelotnie popada deszcz na Podkarpaciu i w centrum kraju. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

