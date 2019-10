"Wkrótce mróz ucieknie". Do Polski wdziera się ciepłe powietrze - 08-10-2019 - Będzie bardzo ciepło, widać tę zmianę, która nadchodzi do Polski - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 20-22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Od piątku pogodnie

Na środę przewidziane są przelotne opady deszczu. Początkowo na wschodzie będą miały charakter ciągły. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

W czwartek jeszcze przelotnie przelotnie popada. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Piątek na ogół upłynie pod znakiem ładnej pogody. Przelotne opady deszczu prognozowane są tylko dla północy Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, a w porywach powieje do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Bardzo ciepło

W sobotę przelotne opady deszczu utrzymają się na północy. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu, w porywach do 70 km/h.

Niedziela prawie w całym kraju upłynie ze słoneczną pogodą. Jedynie na Pomorzu synoptycy przewidują przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Powieje z południowego zachodu w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę