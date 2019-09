Jutro w Europie może spaść pierwszy śnieg. A co w Polsce? - 04-09-2019 Nad Europę zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. W Alpach na wysokości dwóch tysięcy metrów mogą pojawić się pierwsze opady śniegu. Jak powiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, mimo że w naszym kraju także pojawiło się nieznaczne ochłodzenie, to na razie pogoda będzie wyjątkowo spokojna. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Skandynawii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, który powoli będzie przemieszczał się w głąb kraju. Ciepłe masy powietrza będą od zachodu wypierane przez chłodniejsze masy powietrza polarnego znad północnego Atlantyku.

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wzrastać będzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C w centrum kraju. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie i północy okresami może być dość silny.

Będzie deszczowo

W piątek będzie pogodnie. Tylko na północy kraju oraz w Karpatach pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centrum kraju i na Śląsku, do 21 st. C na Mazowszu. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie bez opadów, a na pozostałym obszarze mogą wystąpić okresowe opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Na wschodzie wiatr powieje z północnego wschodu, a w pozostałych regionach z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W niedzielę wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu kraju okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Maksymalna prognozowana temperatura sięgnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego zachodu i południa wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Większe opady

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie, a okresami opady deszczu do 10-40 l/mkw. Będą przemieszczać się od południa na północ kraju. Termometry wskażą maksymalnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Wiatr południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek