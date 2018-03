Prognoza pogody na dziś: część Polski pod znakiem deszczu - 10-03-2018 W sobotę aura podzieli Polskę. Wschodnia część kraju będzie pogodna, jednak na zachodzie spodziewamy się deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na termometrach zobaczymy nawet 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Inwazja ciepła na Polskę

Na zachód od Europy, a dokładniej na Oceanie Atlantyckim, znajduje się niż, który w najbliższych dniach będzie rządził pogodą w Polsce.

- Od tego niżu odchodzi cały układ frontów, ale dla nas ważny jest front, który przemierza Europę Zachodnią i południową Polskę - powiedział prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Front przynosi jednak nie tylko ciepło, ale również opady deszczu. W sobotę rano słabo padało na pograniczu między Polską i Czechami. Jak prognozują synoptycy TVN Meteo, strefa opadów jeszcze do środy pozostanie nad Polską, jednak nie będą one intensywne.

Front wędruje ku północy i tym samym "otwiera drogę dla tego ciepłego powietrza".

- Za frontem napływa bardzo ciepła masa powietrza znad północnej Afryki - poinformował Wasilewski. Do Polski wkroczy ona w niedzielę. - Ciepło już dziś dotrze do południowej Polski, ale jutro to będzie inwazja tego ciepła - dodał w sobotni poranek we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Niemal wiosenna temperatura, którą cieszymy się od środy, pochodzi na razie z polarno-morskich ciepłych mas powietrza.

Sytuacja pogodowa w Europie

"Suwałki pozostaną we własnym świecie"

Zimne powietrze, które przez kilkanaście dni dominowało nad Polską, przynosząc temperaturę spadającą poniżej -20 stopni Celsjusza, nadal jest nad Rosją. Na północ od Moskwy w sobotę o poranku było -30 st. C. Zaledwie kilka godzin wcześniej, w nocy z piątku na sobotę, temperatura minimalna w hiszpańskim Bilbao wyniosła 18 st. C.

W niedzielę taką wartość - według wyliczeń modelu GFS - zanotują termometry na zachodzie Polski. Zimno pozostanie jedynie na północnym wschodzie kraju - na Suwalszczyźnie mają być zaledwie 2 st. C.

- Suwałki pozostaną w swoim świecie i w swojej strefie klimatycznej - powiedział Wasilewski. Tam mroźna pogoda opornie ustępuje ciepłu. Podda się jednak już w poniedziałek.

Prognoza temperatury według modelu GFS na niedzielę

Na horyzoncie duże ochłodzenie

Jak poinformował prezenter, taka bardzo ciepła jak na marzec pogoda nie będzie trwała długo.

- Kiedy zerka się na dalszą przyszłość pogodową, to wcale niekoniecznie widać koniec chłodów. Jeszcze może być epizod zimowy. To nie będzie już zima z siarczystym mrozem, ale w okolicy 20 marca może być jeszcze duże ochłodzenie - przyznał Wasilewski. Temperatura miałaby wtedy wynosić około zera stopni. Dodatkowo możliwe są opady śniegu albo śniegu z deszczem.

- Jeszcze zdarzy się w pogodzie coś takiego, że przydadzą się zimowa kurtka i cieplejsze rzeczy - powiedział prezenter.

