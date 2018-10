"To będzie kolosalna zmiana w pogodzie". Po weekendzie miejscami 8 stopni

Po przyjemnej i ciepłej pogodzie, którą zawdzięczamy wyżowi Wiktor, za kilka dni pozostanie tylko wspomnienie. Rządy przejmie wyż Wolfgang, który będzie pompował chłód z północnego zachodu Europy. O prognozach na kolejne dni opowiadał we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Aura, do której przywykliśmy w ostatnich dniach, przyniosła nam piękną, słoneczną i ciepłą jesień. Na horyzoncie widać jednak przełom w pogodzie.

W przyszłym tygodniu w górach i na pogórzu może spaść śnieg i śnieg z deszczem. - Najbardziej odczuwalną zmianą w nadchodzących dniach nie będą opady (...), ale zmiana temperatury i stanu nieba. Nie będzie już takiego błękitu, będzie wilgotniejsze powietrze, będzie większe zachmurzenie - powiedział w środę we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl.

Gwarant pogody odejdzie na wschód

Od wielu dni Polska znajduje się w zasięgu wyżu Wiktor, który gwarantuje nam ciepłą pogodę i napływ powietrza z południa Europy oraz północnej Afryki. - To powietrze przez Polskę dociera do Skandynawii. W środkowej Szwecji wczoraj i w poprzednich dniach były rekordy temperatury. Na tyle znaczne, że po raz pierwszy od 166 lat w niektórych miejscach Szwecji temperatura wzrosła do 21 stopni w październiku - powiedział prezenter.

Wyż Wiktor, gwarant pogodnej aury, wkrótce przestanie kształtować polską pogodę. Zostanie zastąpiony przez wyż Wolfgang. - Ten wyż ma zamiar odejść sobie na wschód, do Kazachstanu - powiedział Wasilewski.

Ciepłe powietrze napływa do Polski

Kolosalna zmiana

W weekend Wolfgang przybliży się do Polski i z jego powodu zacznie napływać dużo chłodniejsze powietrze.

Obecna temperatura w ciągu dnia oscyluje wokół 20 stopni Celsjusza. Prognozy na najbliższe dni są mniej optymistyczne. - W ciągu dnia będzie od 8 do 11 stopni. To będzie kolosalna zmiana, bo jesteśmy przyzwyczajeni do fajnej pogody - podsumował Wasilewski.

W weekend pogoda się zmieni