To, co stopnieje, będzie zamarzać. IMGW ostrzega

Znajdująca się nad Polską strefa opadów deszczu i śniegu przesuwa się na wschód. Po godzinie 16 padało jeszcze w pasie od Warmii i Mazur, przez Lubelszczyznę, po Małopolskę.

Do czwartkowego wieczora Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje obowiązywanie ostrzeżeń meteorologicznych przed opadami śniegu dla trzech województw. IMGW przestrzega również przed oblodzeniami pięć województw na północy kraju w nocy z czwartku na piątek.

Strefa opadów nad Polską o godz. 16.10 (radar-opadow. pl)

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OPADY ŚNIEGU

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Przewiduje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść od 3 do 8 cm. Opady pojawiły się początkowo na zachodzie oraz południu województwa. Stopniowo przesuwają się na wschód i północny wschód. Porywisty wiatr może powodować miejscami zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie obowiązuje do 20 w czwartek.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 3-8 cm. Zapowiadano, że popada początkowo na zachodzie oraz południu województwa, a później strefa przesunie się na wschód i północny wschód. Porywisty wiatr może sprzyjać powstawaniu zawiei śnieżnych.

Ostrzeżenie obowiązuje do 22 w czwartek.

OBLODZENIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Na terenie województwa prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do zera, a przy gruncie od -4 do -2 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od północy do godziny 8 rano.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od północy do godziny 8 rano.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W województwie spodziewać się należy spadku temperatury powietrza poniżej zera stopni, powodującego zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura wyniesie minimalnie od -1 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od godziny 2 w nocy do 8 rano.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dla tego rejonu prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura spadnie do -1-0 st. C, a przy gruncie wyniesie od -3 do -1 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od godziny 2 w nocy do 8 rano.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W subregionach północnym i wschodnim przewiduje się, że temperatura powietrza spadnie poniżej zera stopni, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 0 st. C, przy gruncie od -2 do -1 st. C.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało w piątek od północy do godziny 8 rano.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń

Jak prognozuje IMGW, niebezpieczna pogoda nie ustanie wraz z końcem obowiązywania aktualnych ostrzeżeń. Instytut przewiduje wydanie lub utrzymanie alertów pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego. Na ich obszarze temperatura ma spaść poniżej zera stopni, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Alerty miałyby obowiązywać w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."