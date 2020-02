To jeszcze nie koniec gwałtownej pogody

Jest Alert RCB. Zachowajcie szczególną ostrożność - 11-02-2020 W dużej części kraju nieprzerwanie wieje silny wiatr. To skutek niżu Sabina, który od niedzielnego wieczora nęka Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują. czytaj dalej

Pogoda na pięć dni

W środę będziemy pod wpływem niżu Sabina, ulokowanego daleko na północy Europy. Od czwartku wpływ niżu zacznie słabnąć i pogoda się uspokoi.

W środę czeka nas pochmurny dzień, choć możliwe są przejaśnienia. W północnej części kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów śniegu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są słabe burze. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu po 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość od 50 do 70-80 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu. W górach wiatr może osiągać 110 -140 km/h.

W czwartek na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.

Pogoda na czwartek i piątek

Wideo Prognozowany wiatr w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Uspokoi się wiatr

Piątek zapowiada się pochmurno. W całym kraju możemy spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z kierunków zmieniających się.

Czeka nas pogodna sobota w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z południa wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Powrót gwałtownej pogody

W niedzielę czeka nas powrót pochmurnej i deszczowej aury. Zrobi się cieplej, na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, umiarkowany, dość silny i porywisty wiatr. Rozpędzi się do 60-90 km/h. W Tatrach spodziewamy się halnego, a nad morzem porywów ponad 100 km/h.