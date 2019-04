To jeszcze nie koniec przymrozków. Obowiązują alerty IMGW

Do Polski zmierza "centrum deszczowej pogody" - 16-04-2019

Za nami pogodny, ale chłodny poranek. Wtorek w pogodzie przyniesie jednak zmianę - od wschodniej granicy do Polski zmierza ciepły front, który przyniesie wilgoć i opady deszczu. - To jest centrum niżu, czyli centrum wilgotnej i deszczowej pogody - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" na TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej