Pogoda jest bardzo niespokojna. W niedzielę w większości kraju pada, a już w nocy spodziewamy się silnych podmuchów wiatru. Na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski tłumaczył, co jest odpowiedzialne za taką sytuację.

- Dużo zmian w pogodzie szykuje się w ciągu nadchodzącej doby - zapowiedział prezenter pogody, Tomasz Wasilewski.

W niedzielny poranek niemal w całym kraju padał deszcz. Wyjątkiem były południowo-zachodnie regiony. Ta sytuacja będzie się jednak zmieniać. - Wkrótce zacznie napływać zimne, lodowate powietrze z północy i wtedy może padać deszcz ze śniegiem i śnieg - zaznaczył Wasilewski.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Co odpowiada za taką pogodę?

Deszczowa i pochmurna pogoda nie wzięła się jednak znikąd.

- W tej chwili nad Polską, nad środkową częścią kraju, między Warszawą i Łodzią, znajduje się centrum niżu. I to ten niż jest przyczyną opadów - tłumaczył Wasilewski w niedzielny poranek.

Po jego wschodniej stronie, od południa, napływa do Polski cieplejsze powietrze. Z tego powodu na południowym wschodzie, w Przemyślu, w niedzielę rano termometry pokazały 11 stopni Celsjusza. Z kolei po drugiej stronie tego niżu zaczęło napływać zimne powietrze z północy. Dlatego też w Słubicach odnotowano zaledwie 1 stopień Celsjusza. Jest więc duża różnica między zachodnią i wschodnią Polską.

Tę sytuację widać dobrze na poniższym rysunku:

Sytuacja pogodowa w niedzielę

Co dalej?

Niż nie zostanie jednak z nami długo. Będzie wędrować przez Białoruś w kierunku Łotwy i Estonii.

- Jutro znajdzie się nad Estonią. Będzie więc poza granicami Polski, a my znajdziemy się po jego zachodniej stronie. Co oznacza, że do całej Polski już jutro swobodnie będzie docierać zimne powietrze z północy - tłumaczył Wasilewski.

A temu zimnemu powietrzu towarzyszyć będą opady śniegu z deszczem i samego śniegu. Temperatura spadnie i będzie się wahać od 2 do 7 stopni.

Wędrówkę niżu widać na poniższym rysunku:

Sytuacja pogodowa w poniedziałek

Uwaga na wiatr!

Ta wędrówka niżu będzie jednak nie tylko przyczyną ochłodzenia i opadów, ale także porywistego wiatru. Dotyczy to zwłaszcza północno-wschodnich regionów Polski.

- Im jest większe zagęszczenie izobar, tym silniejszy jest wiatr. Właśnie tak będzie na północnym wschodzie. Tam będzie największa różnica ciśnienia - podkreślił Wasilewski.

Z tego powodu zagrożone silnym wiatrem są przede wszystkim województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, północ mazowieckiego i północ kujawsko-pomorskiego. W tych regionach wiatr może osiągać prędkość nawet 90 kilometrów na godzinę.

Położenie niżu w poniedziałkowy poranek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Na razie dotyczą intensywnych opadów deszczu, jednak IMGW prognozuje także silny wiatr.

- Taki wiatr może łamać gałęzie drzew, może zrywać linie energetyczne. Niewykluczone, że jutro rano w tej części Polski będą problemy po przejściu tej wietrznej pogody. Na szczęście będzie trwać tylko kilka godzin, ale to mogą być groźne porywy - ostrzegał Tomasz Wasilewski.

Jak dodał, kulminacja silnego wiatru spodziewana jest między godziną 3 a 5 rano.