"Byliśmy przygotowani. Czapki, szaliki, kalesonki". Reakcje na nawrót zimy - 29-03-2018 Powrót śnieżnej, zimowej aury wiele osób zaskoczył. Inni podeszli do tego ze stoickim spokojem i przypominali, że nawet w maju zdarzało się, iż z nieba sypał biały puch. - Miejmy nadzieję, że w święta będzie lepsza pogoda, słoneczna - słyszeli na ulicach polskich miast reporterzy TVN24. czytaj dalej

Z koszyczkiem w strugach deszczu

Wielki Piątek będzie przeważnie pogodny. Jedynie okresami na niebie zobaczymy więcej chmur. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 14 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry odnotują 998 hPa.

W Wielką Sobotę dla całego kraju prognozuje się opady deszczu. Na Pomorzu popada z natężeniem do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, ze zmiennych kierunków. Jego porywy mogą przekraczać 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Suma i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Wielkanoc najcieplejsza na Suwalszczyźnie

W Wielką Niedzielę niebo będzie na ogół pochmurne. Dla całej Polski przewiduje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Suwalszczyźnie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze zmiennych kierunków, w porywach przekraczając 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Chłodny lany poniedziałek

W Wielki Poniedziałek w województwach wschodnich i centralnych popada śnieg. W pozostałych regionach dzień okaże się pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w najbliższych dniach (ventusky.com)

Pogodny wtorek

We wtorek w całej Polsce wyjrzy słońce. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany wiatr okresami może być silniejszy. Powieje z południa.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek