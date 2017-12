Topniejący śnieg i silne porywy wiatru. Żółte alerty w części kraju

Prognoza pogody na pięć dni: wietrzny, ale ciepły początek roku - 30-12-2017 Rok 2017 pożegnamy zmagając się z wiatrem w porywach osiągającym prędkość 70 kilometrów na godzinę. Nowy rok przywitamy podobnie. Dni wciąż będą ciepłe - temperatura maksymalna wyniesie nawet 7 stopni. W sylwestrową noc deszcz ominie Warszawę, obejmując tylko północ i północny-wschód kraju. czytaj dalej

Podczas najbliższej doby nad Polską będą się przemieszczać fronty atmosferyczne związane z niżami nad Północnym Atlantykiem i Wyspami Brytyjskimi. Wraz z nimi nadciągnie silny wiatr, wiejący w porywach nawet do 80 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw wielkopolskiego i opolskiego oraz dla regionów górskich.

W strefie brzegowej zachodniej na Bałtyku szaleje sztorm. Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia.

Z południowego zachodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. Przyczyni się ono do utrzymania wysokiej temperatury powietrza. Niedawno powstała pokrywa śnieżna w górach zacznie topnieć. Również ze względu na to zjawisko obowiązują ostrzeżenia - pierwszego stopnia przez roztopami.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W strefie brzegowej zachodniej IMGW wydało alert drugiego stopnia. Wiatr zachodni do północno-zachodniego powieje z siłą 6 do 7, a w porywach do 8 stopni w skali Beauforta. Alert utrzyma się od godziny 22 w sobotę do 6 rano w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 22 do niedzieli do 5 rano.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozowany jest silny wiatr z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami dochodzącymi do 80 km/h,

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 22 do niedzieli do 4 rano.



WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 do 40 km/h,. Porywy mogą osiągnąć prędkość do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - Subregion południowy

Spodziewa się wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 30 o 40 km/h, Powieje z południowego zachody z porywami do 75 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 17 do niedzieli do 4 rano.



WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - Beskid Śląski i Żywiecki

Spodziewa się wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości wynoszącej od 30 km/h do 40 km/h. Porywy dojdą do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 21 do niedzieli do 6 rano.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - Subregion południowy

Prognozuje się wystąpienie silnego, południowo-zachodniego wiatru o średniej prędkości wynoszącej od 30 km/h do 40 km/h. W porywach osiągnie prędkość do 75 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 21 do niedzieli do 6 rano.



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - Bieszczady i Beskid Niski

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 do 40, a w porywach do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 21 do niedzieli do 9 rano.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia przed roztopami

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od zera do 9 stopni Celsjusza. Okresami wystąpią opady deszczu, do 5 litrów wody na metr kwadratowy, powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 60 km/h. Jedynie w nocy z sobotę na niedzielę jego porywy dojdą do 75 km/h. Wiatr powieje z południowego zachodu.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 22 do końca dnia w niedzielę.



WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE - subregion południowy

Prognozowany jest stopniowy wzrost temperatury powietrza od zera do 9 st. C. Okresami wystąpią opady deszczu rzędu do 5 l/mkw. Spowodują szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr powieje z południowego zachodu ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, z porywami do 60 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek porywy dojdą do 75 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 22 do końca dnia w niedzielę.

Wideo Rozkład temperatury w najbliższych dniach (ventusky.com)

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - Beskid Śląski i Żywiecki

Spodziewa się stopniowego wzrostu temperatury powietrza od -1 do 6 st. C oraz wystąpienia opadów deszczu od 5 do 10 l/mkw., powodujących szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h powieje z południowego zachodu. W nocy z soboty na niedzielę prędkość porywów dojdzie do 75 km/h, a w niedzielę w dzień do 70 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godziny 22 do końca dnia w niedzielę.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Co oznaczaja ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."