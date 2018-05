Trąby powietrzne, 38 stopni, a to nie wszystko. Amerykanie przewidują lato w Europie

Według amerykańskich meteorologów tegoroczne lato w Europie będzie gorące, a co za tym idzie - pełne niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Co czeka Polskę?

Przeważająca część Europy Zachodniej będzie tego lata zmagać się z upałami, co dotyczy znacznej części Francji, Niemiec czy północnych Włoch. W tych krajach spodziewana temperatura ma dochodzić do 32 stopni Celsjusza, z czego na południu Francji oraz północy Włoch może wzrastać do 38 st. C.

- Pod koniec lata mogą wystąpić długotrwałe fale upałów, które będą zagrożeniem dla dzieci i osób starszych - powiedział starszy meteorolog AccuWeather Alan Reppert.

Przeciągające się fale upałów mogą prowadzić do suszy, a ta z kolei stworzy idealne warunki do wybuchania pożarów. Takie ryzyko ma dotknąć zwłaszcza południe Francji, północne Włochy oraz południowe Niemcy.

Na wymienionym obszarze prognozowana suma opadów w okresie od czerwca do sierpnia ma być niższa niż zazwyczaj. Możliwe jest również powstawanie silnych burz, w wyniku których może dochodzić do powodzi błyskawicznych.

Gwałtowne burze w Polsce, Czechach i na Białorusi

Synoptycy AccuWeather nie mają dla Polski dobrych wieści. Tego lata mają nas czekać gwałtowne burze z piorunami, intensywnymi opadami deszczu oraz niszczycielskim wiatrem. Wszystko będzie się wiązało z napływem wilgotnego powietrza znad Morza Śródziemnego i wysoką temperaturą. Taka pogoda ma panować na terenie od wschodniej Polski i Czech, przez Białoruś, po południową Litwę.

- Większość gwałtownych burz ma występować od wczesnego popołudnia do wczesnego wieczora – przewidywał Tyler Roys, meteorolog AccuWeather. Wśród najbardziej zagrożonych miast wymieniono między innymi czeską Pragę i Wrocław.

W najsilniejszych burzach suma opadów może być tak wysoka, że będzie prowadzić do powodzi błyskawicznych. Niewykluczone są również trąby powietrzne oraz opady gradu.

Potężne burze mogą występować również na obszarze południowych Niemiec czy Austrii.

- Po każdej fali burz spodziewane są napływy chłodniejszego powietrza, jednak tego lata nie przewiduje się długotrwałych okresów chłodu - przekazał Reppert.

Jakie będzie tegoroczne lato w Europie? (accuweather.com)

Regularne burze od Bałkanów po południowe Włochy

Dla większości Europy przewiduje się dość suche lato, jednak w południowych Włoszech i na Półwyspie Bałkańskim burze przyniosą wyższe sumy opadów niż normalnie. Największym zagrożeniem z nimi związanym mają być powodzie błyskawiczne. W niebezpieczeństwie mają być środkowe Włochy, Albania, Bułgaria czy Rumunia.

Na tych terenach możliwe są okresy niespokojnej pogody, która może objawiać się silnymi opadami deszczu trwającymi przez 3-5 dni na tym samym obszarze. Przyniesie to zwiększone prawdopodobieństwo wezbrań rzek, powodzi oraz osuwisk.

- Największe ryzyko powodzi czy lawin błotnych spodziewane jest dla Apeninów i Gór Dynarskich – przewidywał Roys. Te wilgotne okresy zapobiegną jednak falom upałów.

Ciepło i sucho od Wielkiej Brytanii po Beneluks

Długie okresy suchej, ciepłej pogody mają obejmować Wyspy Brytyjskie, północno-zachodnią Francję, Belgię i Holandię. Meteorolodzy nie spodziewają się jednak tutaj fal upałów, podczas których mogłyby paść rekordy temperatury.

Susza na Ukrainie, norma na Półwyspie Iberyjskim

Na terenie obejmującym Anglię, Belgię i Holandię suma opadów może być znacznie niższa niż wynosi norma dla tej pory roku. Najczęściej padać ma od Irlandii po zachodnią Szkocję, jednak nawet to nie poskutkuje przekroczeniem norm średnich letnich opadów.

Na obszarze od Ukrainy po północne regiony Półwyspu Bałkańskiego najgroźniejszym zjawiskiem ma być susza. Po deszczowym marcu już od kwietnia suma opadów jest bardzo niska. Nie wyklucza się, że przy długotrwałym okresie suszy, zwłaszcza podczas upalnych dni, może zaistnieć konieczność racjonowania wody.

Pogoda na Półwyspie Iberyjskim nie będzie odbiegać od normy. Zapowiada się tutaj wiele upalnych dni, jednak nie jest to w tym rejonie niespotykane czy rzadkie. Wyższa niż zwykle suma opadów na wiosnę pomoże zmniejszyć ryzyko występowania pożarów, które tylko w zeszłym roku pozbawiły życia dziesiątek ludzi.