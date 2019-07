Trąby powietrzne, burze z gradem, upał. IMGW ostrzega

Przybywa ostrzeżeń meteorologicznych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałem i burzami z gradem.

O niebezpieczeństwie poinformowało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga #AlertRCB‼️

Bardzo silny wiatr (do 115 km/h) i burze z gradem prognozowane są dziś w ciągu dnia, wieczorem i w nocy w 10 województwach w południowej części Polski. #IMGW pic.twitter.com/7mMSYwDe6f — RCB (@RCB_RP) 1 lipca 2019

Upalnie w większości kraju

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Alerty drugiego stopnia przed upałem zostały wydane w województwach:

- wielkopolskim (w powiatach pleszewskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim) i łódzkim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego), w których w niedzielę temperatura sięgnie maksymalnie od 31 stopni Celsjusza do 33 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek;

- dolnośląskim, gdzie w dzień temperatura wyniesie od 30 do 33 st. C. Alert wygaśnie w poniedziałek o godzinie 18.

- opolskim -gdzie temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą do godziny 18 w poniedziałek;

- śląskim, świętokrzyskim, małopolskim (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego) i podkarpackim (z wyłączeniem powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) - gdzie w dzień temperatura maksymalna osiągnie od 30 st. C do 34 st. C. Alarmy będą ważne do godz. 18 lub 20 w poniedziałek;

- lubelskim i mazowieckim (w powiatach południowych i centralnych) - w których termometry wskażą od 31 st. C do 34 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 18 lub 20 w poniedziałek.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województwa podlaskiego w powiatach hajnowskim, bielskim i siemiatyckim.

Alert wygaśnie o godzinie 17 w poniedziałek.

W tym regionie temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 29 do 31 st. C.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed upałem

Będzie się błyskać

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Sprawdź, gdzie jest burza >>>

IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- wielkopolskim - w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim, gdzie wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowych, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie do 115 km/h. Miejscami spadnie duży grad (od 4 cm do 6 cm). Alerty będą ważne od godz. 15 do godz. 23 w poniedziałek;

- opolskim i dolnośląskim (w powiatach wrocławskim, oławskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, strzelińskim). W burzach spadnie od 15 do 25 l/mkw. deszczu, lokalnie do 50 l/mkw. oraz powieje z prędkością do 85 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami spadnie grad (punktowo duży 3-6 cm). Ostrzeżenia obowiązują od godz. 15 w poniedziałek do północy;

- łódzkim - w powiatach południowych, w których wystąpią burze z opadami deszczu rzędu 25-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru o prędkości do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami spadnie duży grad (od 4 do 6 cm);

Zagrzmi także w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim (z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia), mazowieckim (w powiatach przysuskim, białobrzeskim, kozienickim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim) - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami wystąpi duży grad, istnieje również ryzyko lokalnego wystąpienia trąb powietrznych (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie).

Ostrzeżenia w woj opolskim obowiązują od godz. 15 do północy. W woj. śląskim będą ważne od godz. 15 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek. W woj. małopolskim od godz. 17 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek. W woj podkarpackim wejdą w życie o godz. 19 w poniedziałek, a stracą ważność o godz. 6 we wtorek. W woj. świętokrzyskim będą obowiązywać między godz. 16 w poniedziałek, a 3 we wtorek. W woj. mazowieckim od godz. 16 do godz. 4. W lubelskim obowiązują od godz. 17 do godz. 6.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Pierwszy stopień ostrzeżeń został wydany dla województw:

- wielkopolskiego - ostrowskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, krotoszyńskim, jarocińskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 15 do godz. 21 w poniedziałek;

- łódzkiego - w powiatach Skierniewice, skierniewickim, zgierskim i poddębickim, gdzie wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie duży grad. Alarmy obowiązują między godz. 15 a godz. 21 w poniedziałek;

- warmińsko-mazurskim - we wszystkich powiatach z wyłączeniem elbląskiego, Elbląg, braniewskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego, gdzie są prognozowane burze z opadami deszczu miejscami od 5 do 15 l/mkw., lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Burze z gradem pojawią się również w woj. mazowieckim (w pasie powiatów centralnych), lubelskim (w powiatach na północy województwa) oraz w woj. podlaskim. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 5-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 75-80 km/h. Miejscami grad. W woj. mazowieckim i lubelskim ostrzeżenia obowiązują od godz. 16 w poniedziałek do godz. 1 we wtorek. W woj. podlaskim stracą ważność o godz. 23.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed burzami z gradem

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.