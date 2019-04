Trąby powietrzne, gradobicia, Dolny Śląsk pod wodą. Zatrważająca prognoza dla Polski

Obumieranie raf, topnienie lodowców. Wzrost temperatury to nieodwracalne straty dla środowiska - 11-12-2018 Najnowsze badania wykazują, że poczyniliśmy postęp w kierunku ograniczenia globalnego ocieplenia. Naukowcy szacują jednak, że wzrost średniej temperatury będzie znacznie wyższy niż zakładane w ramach Porozumienia paryskiego dwa stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Niepokojąca wizja

- Obecnie nie tylko podgrzewamy planetę, czyli zmieniamy strukturę lodowców, ale mamy też do czynienia z szóstym masowym wymieraniem gatunków i pierwszym z powodu działalności człowieka. To jest naprawdę poważna sprawa - powiedziała Katarzyna Karpa-Świderek na antenie TVN24.

Temperatura powietrza sięgająca 33 stopni Celsjusza w Suwałkach, a 40 stopni we Wrocławiu. Na zachodzie silne gradobicia, w centrum kraju możliwe trąby powietrzne. W województwie łódzkim utrzymująca się susza. Lokalne burze, które rozniecają pożary. Szalejące zamiecie pyłowe. Dolny Śląsk zmagający się z powodzią. Stały zakaz kąpieli w morzu z powodu utrzymujących się w nim sinic.

Ze względu na ekstremalną temperaturę osoby starsze i dzieci objęte zakazem wychodzenia ze schłodzonych pomieszczeń. Tak może wyglądać przyszłość według raportu "2050 Polska dla Pokoleń ".

WWF apeluje: jeżeli nie zrobimy wystarczająco dużo, dramatyczne prognozy pogody staną się naszą codziennością. Podkreśla, że mamy wybór, możemy nie zmieniać obranego kursu, czego efektem będą pogodowe ekstrema zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, albo wybrać kurs na zmiany. Ten pozwoli nam uniknąć klimatycznej katastrofy.

Zobacz prognozę pogody na 2050 rok:

Wideo Prognoza pogody na 2050 rok

Jaka będzie przyszłość?

Według raportu "2050 Polska dla Pokoleń" przygotowanego przez Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z WWF Polska klimat i jakość powietrza, rzeki, Morze Bałtyckie, różnorodność biologiczna to najważniejsze cztery obszary, które w ciągu najbliższych 30 lat będą kształtować naszą rzeczywistość.

W raporcie przedstawiono dwa scenariusze wydarzeń w niedalekiej przyszłości. Pierwszy, niebezpieczny dla człowieka, zakładający prowadzenie dotychczasowej polityki ekologicznej. Drugi, bezpieczny, stawiający na zmianę. Raport był inspiracją i podstawą merytoryczną dla stworzenia kampanii Polska dla Pokoleń. Jej celem jest nakłonienie Polek i Polaków do zwracania uwagi na zagadnienia związane z ochroną środowiska nie tylko na co dzień, ale również przy dokonywaniu wyboru swoich reprezentantów w instytucjach państwowych i europejskich.

- Postanowiliśmy teraz mówić do ludzi: słuchajcie, wy macie na to wpływ, wy to zrobiliście, to teraz musicie to odkręcić przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe - podkreśliła Katarzyna Karpa-Świderek.

Wideo Jak może wyglądać rok 2050

Główne zagrożenia

Himalaje i Hindukusz topnieją. "To kryzys klimatyczny, o jakim nie słyszeliśmy" - 06-02-2019 Co najmniej jedna trzecia pokrywy lodowej w Himalajach oraz w Hindukuszu może rozpuścić się z powodu wzrostu globalnej temperatury - wynika z raportu opublikowanego przez międzynarodowy zespół naukowców. czytaj dalej

Z raportu wynika, że ochrony środowiska nie należy oddzielać od rozwoju naszego kraju. Jest ona koniecznym warunkiem dobrego funkcjonowania gospodarki.

- Jeżeli dbamy o planetę, to to się przekłada na nasze portfele. Też w postaci bezpieczeństwa. Na przykład mamy mniej klęsk żywiołowych, z którymi później nie musimy sobie radzić. Nie musimy też wydawać pieniędzy, żeby te straty odwracać - tłumaczyła przedstawicielka WWF. - Czyste, naturalne rzeki, które mają terasy zalewowe, które mogą sobie wylać, to jest mniej powodzi - wyliczała.

Działania w zakresie polityki prośrodowiskowej podjęte w najbliższych latach będą miały - według raportu - wpływ na nasze życie również w obszarach dobrobytu, zdrowia, bezpieczeństwa i wolności przez kolejne dekady.

Posłuchaj rozmowy z Katarzyną Karpą-Świderek z WWF: