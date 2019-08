Jaka będzie jesień w Europie? Przewidywania amerykańskich meteorologów - 15-08-2019 Amerykańscy meteorolodzy z portalu AccuWeather przedstawili przewidywania pogodowe dla Europy na nadchodzącą jesień. Wichury, słoneczne dni i powodzie - zobacz, co szykuje nam pogoda. czytaj dalej

Zrobi się gorąco

W piątek spodziewać się należy postępujących od zachodu w głąb kraju przelotnych opadów deszczu i burz. Do wieczora słoneczna aura utrzyma się jedynie na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa, od zachodu będzie skręcał na zachodni. W porywach burzowych może się rozpędzać do 90 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pogodna. Jedynie na południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela na zachodzie kraju przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. W porywach burzowych może osiągać do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Przelotne opady i burze

Poniedziałek zapowiada się pogodnie jedynie na Pomorzu. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach burzowych może powiać z prędkością do 90 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

We wtorek na południu pojawią się przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych może osiągać do 80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek