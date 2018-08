Trochę słońca, trochę deszczu. Nadchodzą dni ze zróżnicowaną aurą

Piątek upływa pod znakiem burz. Wydano prognozę na sobotę - 17-08-2018 Piątek jest burzowy w części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń na sobotę, która przewiduje gwałtowne zjawiska pogodowe również na ten dzień. czytaj dalej

Niedziela z burzami

W sobotę na krańcach zachodnich Polski będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się chmury kłębiaste z przemieszczającymi się z zachodu na wschód przelotnymi opadami deszczu. Spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami, szczególnie na północy i wschodzie, mogą przejść burze z opadem rzędu 30 l/mkw. deszczu. Termometry pokażą od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę zachmurzenie będzie kłębiaste, małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie i krańcach wschodnich kraju synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu do 10-20 l/mkw., a także burz. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach stanie się silny, jego prędkość wyniesie do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Tylko na Podlasiu popada

W poniedziałek mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. W pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 31 stopni

We wtorek na północnym wschodzie okresami mogą wystąpić niewielkie opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, po 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Tylko na północy może być silniejszy.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Więcej chmur

W środę na południowym zachodzie kraju będzie dość pogodnie. Na pozostałym obszarze na niebie pojawi się więcej chmur, z których może popadać deszcz - do 5-20 l/mkw. Niewykluczone są też burze. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na północy, przez 27 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej - do 90 km/h.