Trochę śniegu, trochę deszczu, temperatura przeważnie na plusie

Marznące opady, ślisko. Prawie pół Polski z żółtymi alertami - 26-01-2019 W kilku województwach mogą wystąpić opady marznącego deszczu, które sprzyjają powstawaniu gołoledzi. W takiej sytuacji drogi i chodniki mogą stać się bardzo śliskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń na kolejne dni. czytaj dalej

Trochę śniegu, trochę deszczu

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Morza Północnego. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód ciepły front atmosferyczny. Regiony wschodnie pozostają w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jednak nad resztę kraju napływa ciepłe powietrze polarne.

W niedzielę opady ominą jedynie Śląsk, jednak i tam niebo w całości pokryje się chmurami, jak nad resztą kraju. Na północnym wschodzie Polski spadnie do 1-4 centymetrów śniegu. W pozostałych regionach zapowiadany jest deszcz ze śniegiem i deszcz - do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z kierunków południowych. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Na termometrach nawet 5 stopni

Początek tygodnia przyniesie pochmurną aurę. Na większości Polski wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu do 2 l/mkw. Na północnym wschodzie spadnie do 2 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje na ogół umiarkowanie, okresami dość silnie.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na ogół bez opadów

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy i południowym wschodzie wystąpią niewielkie opady śniegu, rzędu 1-2 cm. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny. Powieje z zachodu i południowego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Pogodne niebo nad całą Polską

Środa przyniesie chwilową zmianę aury - w całym kraju się rozpogodzi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Ponownie śnieżnie

W czwartek powróci pochmurna, wilgotna aura. Od zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów śniegu. Spadnie go do 5 centymetrów. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez zero stopni w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie i południu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.