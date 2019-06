Od kilku dni w Polsce jest bardzo gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego i pierwszego stopnia przed upałami i burzami z gradem.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza w cieniu. W ciągu dnia termometry pokazują najwyższe wartości pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe. Największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

Przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, nietrudno o udar słoneczny. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Jak chronić się przed słońcem?

W upalne dni najważniejsze jest nawodnienie organizmu, powinniśmy wypijać przynajmniej trzy litry dziennie. Pamiętajmy też, by szczególnie zadbać o dzieci. Jak mówił na antenie TVN24 pediatra Łukasz Durajski, ulgę może przynieść nam jedzenie lodów i korzystanie z klimatyzacji. Warto jednak pamiętać, żeby zachować umiar.

Zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra - poparzeniu. Na słońcu powinno się przebywać maksymalnie dwie godziny, stosując przy tym kremy ochronne. Szczególnie dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, ale jeśli jest to konieczne to tylko z nakryciem głowy.

Aby ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń - szczególnie po stronie nasłonecznionej - w ciągu dnia dobrze jest zamknąć w domu okna i zaciągnąć żaluzje. Okna można otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa - oczywiście jeżeli jest to bezpieczne.

W najgorętszej porze dnia powinno się unikać forsownego wysiłku fizycznego, jak na przykład biegania, ponieważ może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, przegrzania organizmu lub udaru cieplnego.

Nawodnienie organizmu i lekkie ubrania

Pod żadnym pozorem nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe, ponieważ temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić nawet do 50 stopni Celsjusza.

W upalne dni najlepiej jest założyć lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu. Oprócz tego trzeba nawadniać organizm i pić dużo wody, najlepiej niegazowanej.

- Musimy zwracać uwagę ile spożywamy napojów w ciągu dnia, ile tej wody jest wypite - powiedział doktor Dariusz Timler z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Lekarz podkreśla, że w upalne dni należy wypić 3-3,5 litrów wody.

Należy unikać kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru, ponieważ sprzyjają odwodnieniu organizmu.

Osoby przyjmujące leki powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową.

Jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe, należy przenieść się w chłodne miejsce.

Powinno się unikać skrajnych temperatur - osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach, nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał - może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.

Przebywając nad wodą należy pamiętać, że nie wolno do niej gwałtownie wchodzić bezpośrednio po opalaniu. Zanim zaczniemy pływać trzeba opłukać ciało wodą, do której wchodzimy, i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć. Podróżując, powinnyśmy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację.

W upalne dni najlepiej przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm. Alkohol sprzyja odwodnieniu organizmu i w gorące dni należy unikać jego spożywania.

Dzieci i seniorzy

W upalne dni dzieci powinno ubierać się w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać czapeczkę z daszkiem. Dobrze jest chronić je przed słońcem, używając między innymi parasolki nad wózkiem - nawet wtedy, kiedy stoi w ocienionym miejscu. Najlepiej podawać dziecku letnie, ale nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok. Również kąpiel powinna odbyć się w letniej (nie zimnej) wodzie.

W czasie upałów dziecko nie powinno być noszone w nosidełku, ponieważ może być mu niewygodnie i gorąco. Przed wyjściem na spacer należy zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem. Dziecko trzeba smarować kremami z wysokim filtrem. Kiedy jest najbardziej gorąco, nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz.

Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego powinno się unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce.

Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym osoby starsze powinny bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.