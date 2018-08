Tropikalne upały, a do tego burze z ulewami. Obowiązują ostrzeżenia

Chmury mogą się wypiętrzyć na ponad 10 kilometrów. Zagrożenie dla samolotów - 09-08-2018 Do tropopauzy, czyli na wysokość 10-12 kilometrów, mogą się w piątek wypiętrzać cumulonimbusy. Takie chmury, i towarzyszące im burze, stwarzają niebezpieczeństwo dla samolotów. czytaj dalej

Alarmy IMGW dotyczą i upałów, i burz.

Przed upałami alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia wydano dla wszystkich województw.

W związku z burzami obowiązują ostrzeżenia pierwszego i trzeciego stopnia.

Niebezpieczne upały

Ostrzeżenie trzeciego stopnia

W województwie lubuskim w czwartek temperatura według IMGW wzrośnie do 32-35 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C. Alert będzie obowiązywać do godziny 22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim we wszystkich powiatach;

- podlaskim we wszystkich powiatach;

- zachodniopomorskim w większości powiatów (poza Świnoujściem, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim i sławieńskim);

- wielkopolskim, we wszystkich powiatach;

, w większości powiatów poza: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychem, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenią Górą;

- opolskim we wszystkich powiatach;

- śląskim we wszystkich powiatach;

- łódzkim we wszystkich powiatach;

- świętokrzyskim we wszystkich powiatach;

- małopolskim w większości powiatów poza tatrzańskim;

- mazowieckim we wszystkich powiatach;

- kujawsko-pomorskim we wszystkich powiatach;

- pomorskim we wszystkich powiatach;

- podkarpackim we wszystkich powiatach,

- lubelskim w powiatach: hrubieszowskim, janowskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i Lublinie.

Prognozuje się, że temperatura powietrza wyniesie w tych regionach od 30 do 34 stopni, w nocy zaś nie spadnie poniżej 18-21 st. C, a miejscami poniżej 22 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alerty mają obowiązywać do godziny 6 rano w piątek w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim. W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim ostrzeżenia wydano do godziny 20 w piątek. W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenia będą ważne do godziny 22 w piątek.

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed upałem w województwie dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, kamiennogórskim, jeleniogórskim i Jeleniej Górze. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 32 st. C., w nocy będzie od 14 st. C do 17 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 6 w piątek.

W powiatach sejneńskim, suwalskim i Suwałkach w woj. podlaskim temperatura w dzień może wynieść od 30 st. C do 31 st. C. Nocą temperatura osiągnie 16-17 st. C. Alert wygaśnie w piątek o godzinie 20.

Gwałtowne burze

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami z gradem

W woj. dolnośląskim w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzychu i dzierżoniowskim prognozowane są burze, w których może spaść miejscami nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy deszczu. Porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

W woj.ostrzeżenie obejmuje powiaty: kłodzki, lwówecki, bolesławiecki, złotoryjski, jaworski, świdnicki, wrocławski, legnicki, Legnica, polkowicki, średzki, Wrocław i trzebnicki. IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Może też spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18.

Alert obejmuje całe województwo łódzkie, a w województwie wielkopolskim powiaty: kościański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński, Konin, koniński, kaliski, pleszewski, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, kaliski, turecki oraz kolski.

Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 20-40 l/mkw. Lokalnie może spaść grad, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 90 km/h.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 10.

W woj. kujawsko-pomorskim podczas burz może spaść 15-25 l/mkw. deszczu, a lokalnie do 40 l/mkw. Wraz z burzami prognozowane są porywy wiatru do 75 km/h. Będą miejsca, gdzie może spaść grad. Alert obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

W piątek IMGW może wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed:

- upałami i burzami z gradem w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim;

- burzami z gradem w woj. pomorskim,

- upałami w woj.: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim.



Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane przed burzami z gradem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim i wielkopolskim.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert trzeciego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Jak szybko nagrzewa się samochód? (Maciej Zieliński/PAP/IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

"Orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."