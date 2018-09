Prognoza pogody na dziś: chłodno i deszczowo. Powieje porywisty wiatr - 25-09-2018 Zapowiada się pochmurny dzień. W wielu regionach popada deszcz. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. czytaj dalej

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz drugiego stopnia dla woj. zachodniopomorskiego. Z kolei silny wiatr, który pojawił się w nocy z niedzieli na poniedziałek i spowodował wiele szkód, może nam dokuczać jeszcze przez kilka dni.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W woj. zachodniopomorskim w związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną na Zalewie Szczecińskim, do godziny 17 we wtorek może nastąpić wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, a miejscami zostaną one przekroczone.

Na Żuławach i Zalewie Wiślanym także spodziewane są wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Silny wiatr nie przestanie wiać w kolejnych dniach, w związku z tym IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Wietrzny wtorek

Silny wiatr z północnego zachodu będzie zagrażać mieszkańcom woj. pomorskiego. Prognozowana prędkość wiatru osiągnie od 20 km/h do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

Więcej regionów z wiatrem w środę

W woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim wiatr może osiągać średnią prędkość od 15 km/h do 30-45 km/h, a w porywach do 70-75 km/h. Ma wiać z południowego zachodu i z zachodu.

Prognoza ostrzeżeń na środę (IMGW)

W czwartek nie przestanie wiać

W woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim średnia prędkość wiatru może wynieść od 15 do 30 km/h, a w porywach rozpędzi się do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie"przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia''. Zalecane są ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej."

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że "stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że "stany wody układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".