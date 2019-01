Trzy trudne dni. Dosypie śniegu, mocno powieje

Pogodę w Polsce kształtuje niż Donald - 12-01-2019 Polska jest pod wpływem niżu Donald znad północnej Skandynawii i związanego z nim frontu atmosferycznego. czytaj dalej

W najbliższych dniach synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu oraz drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski.

W sobotę mogą zostać wydane ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami na terenie województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. Synoptycy prognozują wystąpienie na południu tych województw opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 do 15 centymetrów, a w górach od 12 do 22 cm.

W sobotę miejscami będzie pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie pięć stopni Celsjusza. Wystąpią też opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu sypnie śnieg.

W niedzielę pojawi się kolejne zagrożenie - silny wiatr. Na ten dzień synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura powietrza może tam spadać poniżej zera stopni Celsjusza, co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35-50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, głównie w powiatach nadmorskich. Na terenie wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego powieje wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim wiatr osiągnie średnią prędkość 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

- drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W południowych regionach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich od 5 do 15 centymetrów, a w górach od 12 do 22 cm.

W Tatrach i Karkonoszach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

W kolejnym tygodniu ustaną intensywne opady śniegu. Pogoda nadal będzie jednak stwarzać zagrożenie. IMGW planuje wydać ostrzeżenia:

- pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników;

- pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

W województwach: pomorskim, opolskim i dolnośląskim wiatr osiągnie średnią prędkość od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Na Pomorzu Zachodnim średnia prędkość będzie się wahać w granicach 35-50 km/h, w porywach do 80 km/h. Głównie w powiatach nadmorskich. Województwa: wielkopolskie, lubuskie i łódzkie zagrożone są silnym wiatrem o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie wiatr osiągnie średnią prędkość 25-40 km/h, w porywach do 70 km/h. W województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".