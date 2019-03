Trzy wiry niżowe rządzą pogodą. Przed nami trudny tydzień

Porywisty wiatr w większości województw. Alerty i prognoza zagrożeń - 08-03-2019 W piątek nad przeważającym obszarem Polski utrzymuje się silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed zjawiskiem. Wietrzna aura spodziewana jest aż do poniedziałku. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem trzech dynamicznych i wietrznych układów niżowych znad Skandynawii i Północnego Atlantyku. Centra wirów niżowych wędrują wolno na wschód w stronę Finlandii, Norwegii oraz Islandii. Sterują pogodą na przeważającym obszarze kontynentu. Tylko kraje południowe znajdują się pod wpływem słonecznych wyżów, rozciągających się od Azorów po Bliski Wschód.

- W stronę Polski podąża deszczowy front znad zachodniej Europy, który w sobotę popsuje pogodę i przyniesie niekorzystne warunki biometeorologiczne. Spadek ciśnienia, chmury, deszcz, wiatr mogą pogorszyć nam samopoczucie. Silny wiatr sprawia, że bywamy bardziej nerwowi, rozdrażnieni i mniej skoncentrowani - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z północnego zachodu zaczęło napływać do Polski chłodniejsze powietrze polarne, które zostanie u nas na dłużej.

- W kolejnych dniach pogodą rządzić mają właśnie te dynamiczne niże, stąd duże zawirowania, opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Dodatkowo w strumieniu szybko przemieszczającego się powietrza znad północnego Atlantyku wiać będzie silny i porywisty wiatr. Przed nami tydzień kapryśnej przedwiosennej pogody - dodała synoptyk.

Wideo Prędkość porywów wiatru w porywach w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Opady deszczu w całym kraju

Rwące potoki na ulicach. Toksyczne odpady zagrożeniem dla mieszkańców - 08-03-2019 Intensywne opady deszczu spowodowały sporo utrudnień na drogach hrabstwa Sonoma w Kalifornii. Na ulicach zalegają toksyczne odpady, które zmyte przez powodzie, mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. czytaj dalej

Do 12 stopni

Sobota przyniesie pochmurną aurę, obfitującą w opady deszczu. Strefa opadów rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy przemieści się od zachodu w głąb kraju. Jedynie na Podkarpaciu na ogół nie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 stopni w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 90 km/h. W górach wystąpi wiatr fenowy (zstępujący z grzbietów w doliny) o prędkości przekraczającej 100 km/h, dochodzącej nawet do 140 km/h.

Również w niedzielę na próżno będzie szukać słońca. Niebo zasnuje się chmurami, a od południowego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu. Spadnie do 10-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 10 stopni w centrum, do 12 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje w porywach do 60-90 km/h. Na zachodzie możliwe będą pojedyncze podmuchy do 100 km/h. W górach będzie wiało jeszcze silniej - ponad 100 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurny początek tygodnia

Nowy tydzień przyniesie duże zachmurzenie, jednak pojawią się przejaśnienia. Okresami popada deszcz ze śniegiem, do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie synoptycy zapowiadają opady śniegu do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centrum, do 8 st. C Podkarpaciu. Na ogół umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże. W prawie całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5-10 l/mkw. i śniegu do 5 centymetrów. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 stopni w centrum, do 7 st. C na południu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami tylko 3 stopnie

Środa będzie pochmurna, lecz możemy liczyć na większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 6 stopni w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami dość silny.