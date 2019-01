Turyści uwięzieni. Prawie dwa metry śniegu i lawinowa czwórka w Tatrach

Śniegu na południu może przybywać. Kolejne dni z niebezpieczną aurą - 04-01-2019 Pogoda w niektórych regionach będzie niebezpieczna. Miejscami może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano również orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Zamknięte szlaki

Zamknięty pozostaje popularny trakt do Morskiego Oka. W piątek władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowały o niepobieraniu opłat na wszystkich punktach wejściowych w Tatry, gdzie znalazły się tablice z ostrzeżeniami o zagrożeniu.



- Już 192 cm śniegu leży na Kasprowym Wierchu, w ciągu ostatniej doby przybyło 31 cm. Termometry na szczycie wskazują 18 stopni mrozu - powiedział w piątek dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Nad Morskim Okiem grubość pokrywy śnieżnej wynosi 116 cm. Nawet w dolinach może być niebezpiecznie, gdyż rozpędzone lawiny, opadające ze stromych żlebów, mogą sięgać dna dolin.

W schroniskach górskich w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki utknęło około 50 turystów, którzy z uwagi na niebezpieczeństwo zejścia lawin, muszą pozostać w schroniskach do poprawy sytuacji.

Komunikat TOPR

- Mimo tego, że jest pięciostopniowa skala, można powiedzieć, że [czwórka] to jest taki najwyższy stopień. Przy tym stopniu lawiny mogą osiągnąć nawet dno doliny - informował Edward Lichota, ratownik TOPR. Zaznaczył, że lawiny schodziły już w rejonie drogi do Morskiego Oka czy w Dolinie Roztoki, wzdłuż której prowadzi szlak do Doliny Pięciu Stawów Polskich. - Apelujemy do turystów, którzy przebywają w tych schroniskach: jeżeli nie muszą koniecznie wychodzić, niech zostaną na miejscu do polepszenia się warunków - dodał Lichota.

Również po słowackiej stronie Tatr jest niebezpiecznie i obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

"Warunki zdecydowanie niekorzystne! Na znacznym obszarze występują świeże depozyty śniegu odłożonego przez wiatr, w wielu miejscach pojawiły się zaspy utrudniające poruszanie się. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski" - brzmi komunikat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lawiny stwarzają duże zagrożenie (Maria Samczuk, Maciej Zieliński / PAP/DPA)

W innych górach też niebezpiecznie

W Karkonoszach i na Babiej Górze obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, w Bieszczadach drugi.

W Bieszczadach zagrożenie lawinowe występuje w miejscach, gdzie bardzo silny i silny wiatr odłożył większe ilości śniegu i uformował tzw. deski śnieżne - dotyczy to głównie stromych stoków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu.

