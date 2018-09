Tydzień pod znakiem nieprzyjemnej i niebezpiecznej pogody

Wzrósł poziom wody w Bałtyku. Alerty hydrologiczne - 28-09-2018 Przybywa wody w Morzu Bałtyckim, a to może powodować lokalne podtopienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla północnych regionów Polski. czytaj dalej

W sobotę na południu oraz na północy kraju może spaść niewielki deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy może powiać silniej.

W niedzielę utrudnieniem może być tylko wiatr - powieje z południowego zachodu, okaże się słaby i umiarkowany, a na północy okresami może być dość silny.

Początek tygodnia ze słabym deszczem

W poniedziałek na północnym zachodzie może spaść słaby deszcz, do 10 l/mkw. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na południu i zachodzie okresami powieje silniej.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

We wtorek deszcz nie spadnie tylko na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie od 60 do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Znów popada i powieje wiatr

W środę w całym kraju można spodziewać się opadów deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać 60-80 km/h.

W czwartek przez Polskę od północy w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu. Miejscami spadnie 5-15 l/mkw. wody. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, może rozpędzić się do 70-90 km/h.

W piątek na północy, wschodzie i południu kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą wynieść od 50 do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Jaka będzie temperatura?

W sobotę najcieplej będzie na zachodzie - do 15 stopni Celsjusza. W niedzielę termometry pokażą od 14 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Początek tygodnia okaże się najcieplejszy na Podkarpaciu - temperatura wzrośnie do 19 st. C.

We wtorek w całym kraju temperatura spadnie - termometry pokażą od 12 do 14 st. C. W środę zrobi się jeszcze chłodniej - termometry pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych kilku dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku