Prognoza na 16 dni: Polska w szponach arktycznego mrozu - 18-02-2018 Lada dzień nad Skandynawią powstanie potężny wyż, który pchnie do nas lodowate powietrze z Arktyki. czytaj dalej

W najbliższym czasie Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Karpat w zimnej masie powietrza.

Pogoda utrudni życie mieszkańcom zwłaszcza południowych i północnych regionów kraju. Tam prognozowany jest spadek temperatury nawet do -15 stopni Celsjusza.

Miejscami śnieżny początek tygodnia

W poniedziałek na Suwalszczyźnie prognozuje się wystąpienie słabych opadów śniegu do 1 centymetra.

Wtorkowy poranek na południu kraju przyniesie mróz. Temperatura spadnie nawet do -13 st. C. W górach będzie padać śnieg do 1-5 cm.

Środa na Podlasiu oraz na południu przyniesie natomiast słabe opady śniegu do 1 cm.

Czwartek i piątek mroźne

W czwartkowy poranek na północnym wschodzie wystąpi mróz do -14 st. C. Na południu z kolei pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Utrudnieniem może być również wiatr północno-wschodni, który choć przeważnie słaby i umiarkowany, w czwartek momentami będzie dość silny.

Piątek o poranku na północy będzie mroźny - termometry wskażą nawet -15 st. C. Okresami wystąpią też opady śniegu do 5-15 cm. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu okaże się dość silny.

Weekend miejscami biały i mroźny

W sobotni poranek dokuczy mróz na krańcach zachodnich do -15 st. C. Okresami spadnie śnieg do 5-10 cm. Powieje też wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Ostatni dzień tygodnia także przyniesie mroźny poranek. Na zachodzie do -16 st. C. Na wschodzie i północnym-wschodzie kraju prognozujemy opady śniegu do 1-5 cm.