Tydzień z wiatrem i deszczem. W prognozach widać też deszcz ze śniegiem

Prognoza pogody na 16 dni: ocieplenie nie potrwa długo - 03-11-2019 Na początku tygodnia będzie aż 17 stopni, ale później czeka nas ochłodzenie.

Deszcz i silny wiatr

W poniedziałek w całym kraju może popadać deszcz. Najwięcej będzie go na południu, do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach spadnie go do 5-10 l/mkw. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach rozpędzi się o 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

We wtorek na Pomorzu i południowym wschodzie kraju możliwe są opady deszczu do 5-15 l/mkw. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach jego prędkość wzrośnie do 50-70 km/h.

Na środę synoptycy prognozują opady deszczu do 5 l/mkw. w niemal całym kraju. Bezdeszczowym wyjątkiem będzie Śląsk.

W czwartek na południowym wschodzie może słabo popadać deszcz, maksymalnie do 5 l/mkw.

Piątek na północnym zachodzie upłynie bez opadów. W pozostałych regionach mogą wystąpić okresami słabe opady deszczu do 5 l/mkw.

Jaki będzie weekend?

W sobotę na północnym wschodzie padać nie powinno, poza tym możemy spodziewać się opadów deszczu do 5-15 l/mkw. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny wiatr. W porywach może osiągać do 60 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na północy kraju może spaść deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Jego porywy mogą osiągać maksymalnie do 50 km/h.