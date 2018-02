Tydzień ze śniegiem. Sprawdźcie, gdzie spadnie i ile go będzie

Nadciąga tęgi mróz, może potrwać do wiosny - 13-02-2018 Zima nie powiedziała ostatniego słowa. Według aktualnych modeli meteorologicznych na początku przyszłego tygodnia do Polski zacznie napływać tęgi mróz. Temperatura może spadać do kilkunastu stopni poniżej zera. czytaj dalej

Na środę synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek prognozuje opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Pojawią się one na wschodzie, południu i w centrum kraju. W górach warstwa śniegu może wzrosnąć o 5 cm. Oprócz opadów pojawi się północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, choć okresami jego powiewy mogą być dość silne.

W czwartek na południowym wschodzie ponownie pojawią się opady śniegu do 1-2 cm. W wielu regionach odczujemy wschodni i południowo-wschodni wiatr o sile słabej i umiarkowanej. Na zachodzie okresami porywy mogą być dość silne.

W piątek na północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady śniegu do 1 cm. Pojawi się południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu możemy spodziewać się silnego wiatru.

Weekend pod znakiem opadów

Pierwszy dzień weekendu przywita nas okresowymi opadami śniegu do 1-2 cm. Tego dnia powieje wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Natomiast w niedzielę na południu możemy spodziewać się opadów śniegu do 1-5 cm.

W poniedziałek w ciągu dnia przez Polskę, od północy w głąb kraju, będzie przemieszczał się front z opadami śniegu do 2-5 cm. Mogą one przechodzić w śnieg z deszczem. W poniedziałek z zachodu napłynie do nas umiarkowany i dość silny wiatr w porywach do 60-80 km/h.

Wtorek na wschodzie również wiąże się z utrudnieniami. Na południu i w centrum kraju okresami pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Tam też powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach do 60 km/h.

