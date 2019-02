Prognoza pogody na 16 dni: cieplej niż zwykle w lutym - 03-02-2019 Mroźna pogoda w ciągu dnia będzie tylko wyjątkiem. czytaj dalej

W związku z intensywnymi opadami śniegu na terenie województwa łódzkiego bez dostaw prądu pozostaje 52 267 odbiorców, najwięcej w rejonie Bełchatowa i Sieradza - poinformował na Twitterze zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Anna Adamkiewicz z RCB dodała, że mimo niekorzystnych warunków pogodowych Centrum nie ma informacji o tym, by w innych województwach dochodziło do awarii związanych z dostawą prądu.

Obowiązują ostrzeżenia

Pod ciężarem śniegu złamało się drzewo. Trudne warunki w górach i na drogach - 03-02-2019 W niedzielę zabieliło się wiele regionów Polski. Na południu miejscami spadło nawet do 20 centymetrów śniegu. W Kamiennej Górze w parku pod ciężarem śniegu zarwało się drzewo. W górach obowiązują ostrzeżenia lawinowe drugiego i trzeciego stopnia. czytaj dalej

Pogoda pozostaje niebezpieczna w północno-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla dwóch województwa.

W województwie warmińsko-mazurskim prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -3 do -5 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu spadnie do około -5 st. C. Alert obowiązuje do godziny 10 we wtorek.

Mokra po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać również w województwie podlaskim. Termometry wskażą minimalnie od -3 do -6 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna gruntu wyniesie około -6 st. C. Alert będzie ważny od godziny 11 w poniedziałek do godziny 10 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".