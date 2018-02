Prognoza pogody na dziś: śnieg w całym kraju - 04-02-2018 Niedziela przyniesie opady śniegu w całym kraju. Odczujemy chłód, a biomet okaże się niekorzystny. czytaj dalej

W niedzielny poranek na Podkarpaciu około 11 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Jak poinformowała na antenie TVN24 Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego, było to około 10 tysięcy, w jarosławskim kolejny tysiąc.

- Wszystko to na skutek obfitych opadów mokrego śniegu. Wszystkie awarie usuwane są na bieżąco. Sytuacja jest stale monitorowana przez służby i straż. Zawsze, kiedy występują opady mokrego śniegu, pojawiają się takie sytuacje. Kiedy służby usuną poprzednie awarie, zrywane są kolejne linie - tłumaczyła Waksmundzka-Szarek.

Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, jedynie lokalnie w południowo-wschodniej części województwa występują trudne warunki drogowe. Straż pożarna odnotowała 170 zdarzeń dot. usuwania połamanych gałęzi i drzew wszystkie w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Ciężki, mokry śnieg

Awarie spowodowane zostały intensywnymi opadami. Padał bardzo ciężki, mokry śnieg, który doprowadził do łamania gałęzi drzew, one w konsekwencji uszkodziły linie energetyczne.

W niedzielny poranek miejscami na obszarze województwa występują słabe opady śniegu, które będą utrzymywać się w ciągu całego dnia. W ciągu ostatnich 24 godzin lokalnie w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej wyniósł około 20 centymetrów.

Obowiązywały ostrzeżenia

W związku z utrudnieniami pogodowymi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

W województwie podkarpackim prognozowano wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Ostrzeżenie wydano w piątek i obowiązywało do niedzieli do godziny 6 rano. Według prognoz w sumie na cały ten okres przyrost pokrywy śnieżnej miał osiągnąć od 30 cm do 45 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenie hydrologiczne

Na terenie województwa zachodniopomorskiego na Zalewie Szczecińskim obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej i wysokim napełnieniem Bałtyku na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie w Trzebieży powyżej stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenie obowiązuje od soboty od godz. 15 do poniedziałku do godz. 8.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.