Uderzenie gorąca, sporo deszczu, burze. Prognoza na pięć dni

Cztery układy kształtują pogodę w Europie. Co to oznacza dla Polski? - 10-08-2019 Na pogodę w Europie wpływają cztery układy baryczne - dwa niżowe i dwa wyżowe. Jaki to ma wpływ na pogodę w naszym kraju, tłumaczy prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Miejscami zagrzmi

Zapowiada się pogodna, miejscami upalna niedziela. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pogodnie. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy skręcający na północno-zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę

We wtorek w wielu regionach Polski przelotnie popada deszcz, pogodnie będzie tylko na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przelotne opady

Zapowiada się pogodna środa na Dolnym Śląsku i Mazowszu, w pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Na czwartek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu na północy kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek