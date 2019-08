Prognoza pogody na jutro: nocą ulewy, w dzień zacznie się przejaśniać - 20-08-2019 Na noc zapowiadane są ulewy. W ciągu dnia pogoda zacznie się zmieniać, od zachodu niebo będzie się przejaśniać. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

- W nocy wystąpią intensywne opady deszczu w pasie od Podlasia, przez centrum , po Dolny Śląsk i Śląsk. W ciągu 12 godzin może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Dolnym Śląsku, gdzie poziom wody w rzekach może szybko wzrosnąć. Możliwe są lokalne podtopienia - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski.

ZOBACZ >> Słońce może zmienić lek w toksynę. Kolejny skutek upalnej i burzowej pogody

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, intensywnymi opadami deszczu oraz intensywnymi opadami deszczu z burzami.

Sprawdź, gdzie już pada:





Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI

Przed nami słoneczne dni. Temperatura znowu przekroczy 30 stopni - 20-08-2019 Środa zapowiada się jeszcze deszczowo, ale w kolejnych dniach będzie na ogół słonecznie. Znowu zacznie robić się gorąco, miejscami upalnie. Termometry pod koniec tygodnia pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Alerty zostały wydane w województwach:

- dolnośląskim, gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 6 w środę;

- opolskim, gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 6 w środę;

- łódzkim, (we wszystkich powiatach poza: wieruszowskim, sieradzkim, zduńskowolskim, poddębickim, zgierskim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim), gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 25-40 l/mkw. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Istnieje prawdopodobieństwo 30 procent wystąpienia lokalnie opadów do 60 l/mkw. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- mazowieckim, (we wszystkich powiatach poza: gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, przasnyskim, lipskim, zwoleńskim), gdzie

Grad, porywisty wiatr i ciemne chmury. Wasze burzowe relacje - 19-08-2019 Burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem przechodziły w poniedziałkowe popołudnie nad Polską. Na Kontakt 24 wysyłaliście pogodowe relacje ze swoich miejscowości. czytaj dalej

prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-50 l/mkw. Z prawdopodobieństwem 30 procent lokalnie mogą wystąpić sumy opadów do 60 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 we wtorek do godz. 10 w środę;

- podlaskim, (we wszystkich powiatach poza: siemiatyckim, bielskim, hajnowskim), gdzie prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h. Z prawdopodobieństwem 30 procent istnieje ryzyko wystąpienia lokalnie sum opadów rzędu 60 l/mkw. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godz. 13 w środę;

- warmińsko-mazurskim, (w powiatach: szczycieńskim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, giżyckim, ełckim, oleckim, węgorzewskim, gołdapskim), gdzie prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h. Z prawdopodobieństwem 30 procent istnieje ryzyko wystąpienia lokalnie sum opadów rzędu 60 l/mkw. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godz. 13 w środę;

- śląskim, (w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, lublinieckim, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, gliwickim, mikołowskim, rybnickim, Rybnik, raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój), gdzie prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. W okresie obowiązywania ostrzeżenia może spaść miejscami od 20 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas deszczu pojawią się burze z porywami wiatru do 60 km/h. Alert będzie obowiązywać od godz. 21 we wtorek do godz. 4 w środę;

- świętokrzyskim, (w powiatach koneckim i włoszczowskim), gdzie opady będą miały natężenie umiarkowane, okresami silne. Podczas obowiązywania ostrzeżenia spadnie miejscami od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są burze z porywami wiatru do 60 km/h. Alert będzie obowiązywać do godz. 4 w środę.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Na spacer tuż po solidnej ulewie, czyli pogoda dla alergika - 20-08-2019 Letnie miesiące to czas szczególnie uciążliwy dla osób uczulonych na pyłki roślin. Czasem ulgę może przynieść pogoda, dlatego jeśli zmagamy się z objawami alergii, warto uważnie śledzić prognozy. czytaj dalej

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, kaliskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 25-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, sieradzkim, zduńskowolskim, poddębickim, zgierskim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 25-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, przasnyskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 23 we wtorek do godz. 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

BURZE Z GRADEM

Alerty przed burzami z gradem zostały wydane w województwach:

- śląskim - z wyłączeniem powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego i Częstochowa;

- świętokrzyskim - w powiatach jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim i staszowskim;

- małopolskim;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Jak twierdzą synoptycy, wystąpią tam burze z opadami deszczu wynoszącymi miejscami do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 21.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ostrzeżenia hydrologiczne

Synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski poinformował, że dość duże sumy opadów w nocy z wtorku na środę spowodują wzrost stanów rzek zwłaszcza na Śląsku ze stanów niskich lub średnich do stanów wysokich lub ostrzegawczych. Podkreślił, że gwałtowny wzrost stanów rzek skutkować może podtopieniami i uszkodzeniami infrastruktury.

IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia w województwach:

- dolnośląskim;

- łódzkim;

- śląskim;

- opolskim.

W wyniku występowania opadów burzowych możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody zwłaszcza w zlewniach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, dopływów Warty i Prosny oraz zlewniach górnej Odry, a następnie na Odrze. Wzrosty możliwe są przede wszystkim na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Alerty ważne będą do godz. 9 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Synoptycy IMGW planują w środę wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz intensywnymi opadami deszczu w województwie mazowieckim.

Prognoza zagrożeń na środę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.