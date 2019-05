Ulewy, burze, grad. Przybywa alertów

Prognoza pogody na dziś: burzowo w wielu miejscach - 16-05-2019 Czeka nas burzowy dzień. Miejscami zjawiska będą gwałtowne - powieje silny wiatr, może też spaść grad. Do części regionów napłynie ciepło, termometry pokażą 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Polska jest po wpływem niżu Zacharias z centrum nad Ziemią Łódzką i związanych z tym niżem frontów atmosferycznych.

We wszystkich powiatach województwa lubelskiego synoptycy IMGW prognozują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Miejscami towarzyszyć im mogą opady rzędu 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 13.30 do godziny 23.30 w czwartek.



Na terenie wszystkich powiatów woj. kujawsko-pomorskiego synoptycy IMGW prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Może spaść od 15 do 30 l/mkw., a miejscami nawet 40 l/mkw. Podczas opadów mogą wystąpić burze z porywami wiatru, rozpędzającymi się do 60 km/h. Alert obowiązuje do godziny 17.

Intensywne opady deszczu i burze mogą wystąpić również na obszarze woj. mazowieckiego. Synoptycy IMGW przewidują, że może spaść od 15 do 30 l/mkw., a miejscami nawet 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mają burze z porywami wiatru, wiejącym w porywach z maksymalną prędkością dochodzącą do 70 km/h. Alert nie obejmuje powiatów: lipskiego, radomskiego, Radomia, zwoleńskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego. Będzie ważny do godziny 18.

We wszystkich powiatach na terenie woj. wielkopolskiego i woj. lubuskiego spodziewane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spadnie od 15 do 30 l/mkw., a miejscami nawet 35 l/mkw. Synoptycy nie wykluczają też burz z porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.